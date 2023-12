Lune jaune ou la ballade de Leïla et Lee 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence, 17 janvier 2024 19:30, Aix-en-Provence.

C’est une histoire de passages fragiles, de l’adolescence à l’âge adulte, de la réalité à la fiction, aussi, qui se mélangent. C’est une sorte de thriller tendre et humaniste, ça pourrait se passer n’importe où, mais on va vers le nord..

1 Place Victor Schloecher Jas de Bouffan

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s a story of fragile passages, from adolescence to adulthood, from reality to fiction, too, all blending together. It’s a kind of tender, humanist thriller that could take place anywhere, but we’re heading north.

Es una historia de transiciones frágiles, de la adolescencia a la edad adulta, de la realidad a la ficción también, todo mezclado. Es una especie de thriller tierno y humanista, podría tener lugar en cualquier parte, pero nos dirigimos al norte.

Es ist eine Geschichte über zerbrechliche Übergänge, von der Jugend zum Erwachsenenalter, auch von der Realität zur Fiktion, die sich vermischen. Es ist eine Art zarter, humanistischer Thriller, der überall spielen könnte, aber wir gehen nach Norden.

