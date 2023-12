Sidéral 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence, 11 janvier 2024 20:30, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le chorégraphe Sébastien Ly et les interprètes de Sidéral travaillent en hauteur et vous invitent en suspension. L’espace, la lumière, le son, les corps… tout est en l’air, partout au-dessus et autour de vous, tout est cosmos..

2024-01-11 19:30:00

1 Place Victor Schloecher Jas de Bouffan

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Choreographer Sébastien Ly and the performers of Sidéral work at height, inviting you into suspension. Space, light, sound, bodies? everything is in the air, everywhere above and around you, everything is cosmos.

El coreógrafo Sébastien Ly y los bailarines de Sidéral trabajan en las alturas, invitándote a flotar. Espacio, luz, sonido, cuerpos… todo está en el aire, en todas partes por encima y alrededor de ti, todo es cosmos.

Der Choreograf Sébastien Ly und die Darsteller von Sidéral arbeiten in der Höhe und laden Sie zum Schweben ein. Der Raum, das Licht, der Klang, die Körper? alles ist in der Luft, überall über Ihnen und um Sie herum, alles ist Kosmos.

