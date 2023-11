Concert de de Gamelan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence, 7 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre d’un stage de gamelan, nous proposons une restitution publique afin de faire découvrir le gamelan slendro Kancil, instrument collectif originaire de l’île de Java..

2024-01-07 17:00:00 fin : 2024-01-07 20:00:00. .

1 Place Victor Schloecher Jas de Bouffan

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of a gamelan workshop, we’re offering a public performance to introduce the gamelan slendro Kancil, a collective instrument from the island of Java.

En el marco de un taller de gamelán, organizamos una actuación pública para presentar al público el gamelán slendro Kancil, un instrumento colectivo de la isla de Java.

Im Rahmen eines Gamelan-Workshops schlagen wir eine öffentliche Aufführung vor, um das Gamelan Slendro Kancil, ein auf der Insel Java beheimatetes Kollektivinstrument, zu präsentieren.

