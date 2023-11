Tatiana 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence, 14 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Julien Andujar est un artiste touche-à-tout fabuleux, danseur, chorégraphe, acteur, costumier, chanteur… auteur aussi. Avec un grain de folie inégalable qui vous emporte tous, un par un, vers le plateau, sa maison..

2023-12-14 19:30:00

1 Place Victor Schloecher Jas de Bouffan

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Julien Andujar is a fabulous jack-of-all-trades: dancer, choreographer, actor, costume designer, singer? and author too. With an unmistakable touch of madness that carries you all, one by one, to the stage, his home.

Julien Andujar es un fabuloso todoterreno, bailarín, coreógrafo, actor, diseñador de vestuario, cantante… y también escritor. Con un toque de locura sin igual que os transporta a todos, uno a uno, al escenario, su casa.

Julien Andujar ist ein fabelhafter Allround-Künstler, Tänzer, Choreograf, Schauspieler, Kostümbildner, Sänger und auch Autor. Mit einer unvergleichlichen Verrücktheit, die einen nach dem anderen auf die Bühne, sein Zuhause, bringt.

