La meringue du souterrain 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence, 7 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Sophie Perez, brillante plasticienne et metteure en scène, fait un théâtre « sauvage » ou « brut » comme elle aime le dire, où tout fait œuvre dans l’instant et cherche à sortir des routines, qui parfois étouffent et nous régulent..

2023-12-07 20:30:00 fin : 2023-12-07 . .

1 Place Victor Schloecher Jas de Bouffan

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Sophie Perez, a brilliant visual artist and director, creates « wild » or « raw » theater, as she likes to call it, where everything works in the moment and seeks to break out of the routines that sometimes stifle and regulate us.

Sophie Perez, brillante artista visual y directora, crea un teatro « salvaje » o « crudo », como a ella le gusta llamarlo, donde todo funciona en el momento y busca salir de las rutinas que a veces nos ahogan y regulan.

Sophie Perez, eine brillante Künstlerin und Regisseurin, macht ein « wildes » oder « rohes » Theater, wie sie es gerne nennt, in dem alles im Augenblick geschieht und versucht, aus den Routinen auszubrechen, die uns manchmal ersticken und regulieren.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence