Tableau d’une exécution 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence, 28 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Il y a dans la pièce d’Howard Barker, mille questions qui interrogent les rapports et les relations qu’entretiennent les arts avec les divers pouvoirs et marchés qui les valident ou les contiennent, notamment pour les femmes..

2023-11-28 19:30:00 fin : 2023-11-28 . .

1 Place Victor Schloecher Jas de Bouffan

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Howard Barker?s play raises a thousand questions about the relationship between the arts and the various powers and markets that validate or contain them, especially for women.

La obra de Howard Barker plantea mil preguntas sobre la relación entre las artes y los diversos poderes y mercados que las validan o contienen, en particular para las mujeres.

In Howard Barkers Stück gibt es tausend Fragen, die das Verhältnis und die Beziehungen der Künste zu den verschiedenen Mächten und Märkten, die sie bestätigen oder eindämmen, insbesondere für Frauen, hinterfragen.

