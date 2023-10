Eau de Cologne 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence, 16 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le travail d’Argyro Chioti est précieux et rare. Elle cherche, compose et met en scène des « choralités », comme elle aime le dire, entre les corps et la musique, entre le théâtre et les autres arts….

2023-11-16 19:30:00 fin : 2023-11-16 . .

1 Place Victor Schloecher Jas de Bouffan

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Argyro Chioti?s work is precious and rare. She seeks out, composes and stages « choralities », as she likes to say, between bodies and music, between theater and the other arts?

El trabajo de Argyro Chioti es precioso y raro. Busca, compone y pone en escena « coralidades », como a ella le gusta decir, entre los cuerpos y la música, entre el teatro y las demás artes..

Die Arbeit von Argyro Chioti ist wertvoll und selten. Sie sucht, komponiert und inszeniert « Choralitäten », wie sie es gerne nennt, zwischen Körpern und Musik, zwischen Theater und anderen Künsten?

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence