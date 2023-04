La Boom boom bum 1 Place Victor Schloecher, 26 mai 2023, Aix-en-Provence.

Soyez libres de créer votre propre fête, d’être tour à tour acteurs, danseurs ou chanteurs !.

2023-05-26 à 21:30:00 ; fin : 2023-05-26 . .

1 Place Victor Schloecher Jas de Bouffan

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Be free to create your own party, to be actors, dancers or singers!

Sé libre de crear tu propia fiesta, ¡de ser actores, bailarines o cantantes!

Du kannst deine eigene Party veranstalten, als Schauspieler, Tänzer oder Sänger!

Mise à jour le 2023-04-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence