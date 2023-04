Haîm le cygne 1 Place Victor Schloecher, 11 mai 2023, Aix-en-Provence.

Haïm va laisser derrière lui la scène et le théâtre, enfin c’est ce qu’il dit. Il a demandé à l’autrice Marion Aubert d’écrire, avec ses souvenirs à lui dans ses mots à elle, une façon de tirer sa révérence..

2023-05-11 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-11 . .

1 Place Victor Schloecher Jas de Bouffan

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Haïm is going to leave the stage and the theater behind him, or so he says. He has asked the author Marion Aubert to write, with his memories in her words, a way to take his leave.

Haïm va a dejar atrás el escenario y el teatro, o eso dice. Ha pedido a la escritora Marion Aubert que escriba, con sus recuerdos en sus palabras, una forma de despedirse.

Haïm wird die Bühne und das Theater hinter sich lassen, zumindest sagt er das. Er hat die Autorin Marion Aubert gebeten, seine Erinnerungen in ihren Worten zu verarbeiten.

