MuséoFête : tous en famille au Musée Unterlinden 1 Place Unterlinden Colmar, 27 décembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Accompagnées d’une médiatrice du musée, les familles sont invitées à jouer dans le musée et à se régaler autour d’un goûter à emporter..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 16:00:00. EUR.

1 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Accompanied by a museum mediator, families are invited to play in the museum and enjoy a takeaway snack.

Acompañadas por un mediador del museo, las familias están invitadas a jugar en el museo y disfrutar de un tentempié para llevar.

In Begleitung einer Museumspädagogin sind Familien eingeladen, im Museum zu spielen und einen Snack zum Mitnehmen zu genießen.

