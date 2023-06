Apéritif insolite dans le jardin du Musée Unterlinden 1 Place Unterlinden Colmar, 21 septembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

En afterwork, entre amis ou en couple, venez vivre une expérience gustative originale au Musée Unterlinden ! DJ set, ambiance décontractée..

2023-09-21 fin : 2023-09-21 22:00:00. EUR.

1 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Come and enjoy an original tasting experience at the Musée Unterlinden! DJ set, relaxed atmosphere.

Venga a disfrutar de una degustación original en el Museo Unterlinden DJ set, ambiente relajado.

Ob als Afterwork, mit Freunden oder zu zweit: Erleben Sie ein originelles Geschmackserlebnis im Musée Unterlinden! DJ-Set, entspannte Atmosphäre.

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de tourisme de Colmar