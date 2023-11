Marché de Noël des Créateurs Normands 1 Place Thiers Le Havre, 2 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Plongez dans la Féerie de Noël le 2 Décembre de 10h à 19h dans vos Halles Gourmandes « Place O Marché »

Au programme :

– Marché de Créateurs Normands pour vos cadeaux de Noël : Bijoux, Accessoires, Papeterie, Créations en Tissus, Tableaux, Graphisme et Illustrations, – Bougies et Senteurs, Céramiques, Univers Geek ect..

– Animations de Noël

– Boîte à Lettre du Père Noël

– Restauration sur Place

– Musique & Ambiance Féerique

et pleins d’autres surprises….

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

1 Place Thiers

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Immerse yourself in the magic of Christmas on December 2nd from 10am to 7pm in your Halles Gourmandes « Place O Marché »

On the program:

– Market of Normandy Designers for your Christmas gifts: Jewelry, Accessories, Stationery, Fabric Creations, Paintings, Graphics and Illustrations, – Candles and Scents, Ceramics, Geek Universe ect…

– Christmas animations

– Santa’s Letter Box

– On-site Catering

– Music & Fairytale Atmosphere

and lots of other surprises?

Sumérjase en la magia de la Navidad el 2 de diciembre de 10.00 a 19.00 horas en sus Halles Gourmandes « Place O Marché »

En el programa:

– Mercado de Diseñadores de Normandía para sus regalos de Navidad: Joyería, Accesorios, Papelería, Creaciones en tela, Pinturas, Gráficos e Ilustraciones, – Velas y Aromas, Cerámica, Universo Geek ect…

– Animaciones navideñas

– Buzón de Papá Noel

– Catering in situ

– Música y ambiente de cuento

y muchas sorpresas más..

Tauchen Sie am 2. Dezember von 10 bis 19 Uhr in Ihren Gourmet-Hallen « Place O Marché » in den Weihnachtszauber ein

Auf dem Programm stehen:

– Markt mit normannischen Designern für Ihre Weihnachtsgeschenke: Schmuck, Accessoires, Schreibwaren, Stoffkreationen, Bilder, Grafiken und Illustrationen, – Kerzen und Düfte, Keramik, Geek-Universum etc.

– Animationen zu Weihnachten

– Briefkasten des Weihnachtsmanns

– Verpflegung vor Ort

– Musik und märchenhafte Atmosphäre

und viele weitere Überraschungen?

