CONCERT DE NOËL – VILLE DE NANCY 1 Place Stanislas Nancy, 23 décembre 2023, Nancy.

Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-23 15:00:00

fin : 2023-12-23 17:00:00

L’Harmonie Nancéienne vous invite à son concert de Noël.

Au programme : chansons festives, musiques de film…

Venez nombreux

À l’occasion des fêtes de fin d’année, dans les grands salons de l’hôtel de ville, venez vous réchauffer les oreilles et le cœur au concert de noël de l’Harmonie Nancéienne dans un programme alternant entre les chansons festives, les musiques de film de noël, l’exploration du répertoire religieux contemporain.

Un concert joué par les instruments à vent et à percussion pour tout public dans lequel les enfants et la famille seront les bienvenus.

Direction Erwan CORVELER, Jean-Marc ILLI et Christophe ZHANG..

L’Harmonie Nancéienne vous invite à son concert de Noël.

Au programme : chansons festives, musiques de film…

Venez nombreux

À l’occasion des fêtes de fin d’année, dans les grands salons de l’hôtel de ville, venez vous réchauffer les oreilles et le cœur au concert de noël de l’Harmonie Nancéienne dans un programme alternant entre les chansons festives, les musiques de film de noël, l’exploration du répertoire religieux contemporain.

Un concert joué par les instruments à vent et à percussion pour tout public dans lequel les enfants et la famille seront les bienvenus.

Direction Erwan CORVELER, Jean-Marc ILLI et Christophe ZHANG.Tout public

0 EUR.

1 Place Stanislas

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-21 par DESTINATION NANCY