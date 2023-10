CONCERT QUATUOR ALÉRION 1 Place Stanislas Nancy, 19 novembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Un Concert contre le Cancer : l’Association Espoir Pancréas invite le Quatuor Alérion à l’occasion de la 10ème Journée Mondiale de lutte contre le Cancer du Pancréas

Le Quatuor Alérion, illuminera ce concert en interprétant des œuvres de Franz Schubert, Robert Schumann et Antonin Dvorák

Nous avons décidé de faire de cet événement une véritable rencontre entre la musique, l’information et la solidarité.

Le Dr. Marc TENENBAUM Adjoint à la prévention et santé publique de la Ville de Nancy et le Dr. Aurélien LAMBERT de l’Institut de Cancérologie de Lorraine interviendront lors de cet événement.

Le prix d’entrée à ce concert est laissé à l’appréciation de nos participants.

Votre générosité nous permettra de poursuivre nos missions de soutien et d’information envers les personnes touchées par le Cancer du Pancréas.

Pour réserver votre place merci de nous envoyer un mail ou de vous rendre sur notre billetterie en ligne.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 16:30:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. 0 EUR.

1 Place Stanislas Grands Salons

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



A Concert against Cancer: the Association Espoir Pancréas invites the Quatuor Alérion to mark the 10th World Pancreatic Cancer Day

The Quatuor Alérion will illuminate the concert with works by Franz Schubert, Robert Schumann and Antonin Dvorák

We have decided to make this event a real encounter between music, information and solidarity.

Dr. Marc TENENBAUM, Deputy for Prevention and Public Health for the City of Nancy, and Dr. Aurélien LAMBERT from the Institut de Cancérologie de Lorraine will be speaking at the event.

Admission to the concert is free of charge.

Your generosity will enable us to continue our mission of support and information for people affected by Pancreatic Cancer.

To reserve your place, please send us an e-mail or visit our online ticketing service.

Concierto contra el cáncer: la Asociación Espoir Pancréas invita al Quatuor Alérion con motivo del 10º Día Mundial contra el Cáncer de Páncreas

El Quatuor Alérion iluminará este concierto con la interpretación de obras de Franz Schubert, Robert Schumann y Antonin Dvorák

Hemos decidido hacer de este acto un verdadero punto de encuentro musical, informativo y solidario.

El Dr. Marc TENENBAUM, Diputado de Prevención y Salud Pública de la ciudad de Nancy, y el Dr. Aurélien LAMBERT, del Instituto del Cáncer de Lorena, intervendrán en el acto.

La entrada al concierto es gratuita.

Su generosidad nos permitirá continuar nuestra misión de apoyo e información a las personas afectadas por el cáncer de páncreas.

Para reservar su plaza, envíenos un correo electrónico o visite nuestro servicio de venta de entradas en línea.

Ein Konzert gegen den Krebs: Die Association Espoir Pancréas lädt das Alérion Quartett anlässlich des 10. Welttages zur Bekämpfung von Bauchspeicheldrüsenkrebs ein

Das Alérion-Quartett wird dieses Konzert mit Werken von Franz Schubert, Robert Schumann und Antonin Dvorák bereichern

Wir haben beschlossen, aus dieser Veranstaltung eine echte Begegnung zwischen Musik, Information und Solidarität zu machen.

Dr. Marc TENENBAUM, Beigeordneter für Prävention und öffentliche Gesundheit der Stadt Nancy, und Dr. Aurélien LAMBERT vom Institut de Cancérologie de Lorraine werden bei dieser Veranstaltung sprechen.

Der Eintrittspreis für dieses Konzert liegt im Ermessen unserer Teilnehmer.

Ihre Großzügigkeit wird es uns ermöglichen, unsere Mission der Unterstützung und Information von Menschen, die von Bauchspeicheldrüsenkrebs betroffen sind, fortzusetzen.

Um Ihren Platz zu reservieren, senden Sie uns bitte eine E-Mail oder besuchen Sie unseren Online-Kartenverkauf.

Mise à jour le 2023-10-25 par DESTINATION NANCY