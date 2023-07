CONCERT – NANCYPHONIES – VIVE LA FRANCE 1 Place Stanislas Nancy, 14 juillet 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

VIVE LA FRANCE !

ANNE DEZOMBRE & HUGUES LECLERE – piano à quatre mains

À l’occasion de la sortie de leur dernier enregistrement consacré à la musique française, le duo Dezombre-Leclère propose un concentré du charme de la Belle époque, du ravissement presque mondain du Dolly de Fauré à la géniale Petite Suite de Debussy, sans oublier l’onirisme émerveillé de Ma Mère l’Oye de Ravel. Une ode au génie musical français, avec en bonus une improvisation sur la Marseillaise, Fête Nationale oblige !

FAURÉ

Dolly

DEBUSSY

Deux Arabesques

Petite suite pour piano à quatre mains

Deux préludes du Livre 2

RAVEL

Ma Mère l’Oye

LECLÈRE

Improvisation sur la Marseillaise

POULENC

Sonate pour piano à quatre mains. Tout public

Vendredi 2023-07-14 16:00:00 fin : 2023-07-14 . 25 EUR.

1 Place Stanislas Grands Salons

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



VIVE LA FRANCE!

ANNE DEZOMBRE & HUGUES LECLERE – piano à quatre mains

On the occasion of the release of their latest recording devoted to French music, the Dezombre-Leclère duo offer a concentrate of Belle époque charm, from the almost worldly rapture of Fauré’s Dolly to Debussy’s brilliant Petite Suite, not forgetting the dreamy wonder of Ravel’s Ma Mère l’Oye. An ode to French musical genius, with a bonus improvisation on La Marseillaise – Fête Nationale oblige!

FAURÉ

Dolly

DEBUSSY

Two Arabesques

Petite suite for piano four hands

Two preludes from Book 2

RAVEL

Ma Mère l’Oye

LECLÈRE

Improvisation on the Marseillaise

POULENC

Sonata for piano four hands

¡VIVA FRANCIA!

ANNE DEZOMBRE & HUGUES LECLERE – piano a cuatro manos

Con motivo del lanzamiento de su última grabación dedicada a la música francesa, el dúo Dezombre-Leclère ofrece un concentrado del encanto de la Belle époque, desde la delicia casi mundana de Dolly de Fauré a la brillante Petite Suite de Debussy, sin olvidar la maravilla ensoñadora de Ma Mère l’Oye de Ravel. Una oda al genio musical francés, con una improvisación extra sobre La Marsellesa – ¡Fête Nationale oblige!

FAURÉ

Dolly

DEBUSSY

Dos Arabescos

Petite suite para piano a cuatro manos

Dos Preludios del Libro 2

RAVEL

Ma Mère l’Oye

LECLÈRE

Improvisación sobre la Marsellesa

POULENC

Sonata para piano a cuatro manos

ES LEBE FRANKREICH!

ANNE DEZOMBRE & HUGUES LECLERE – Klavier zu vier Händen

Anlässlich der Veröffentlichung ihrer neuesten Aufnahme, die der französischen Musik gewidmet ist, präsentiert das Duo Dezombre-Leclère ein Konzentrat des Charmes der Belle Epoque, von der fast mondänen Verzückung von Faurés Dolly bis zur genialen Petite Suite von Debussy, ohne den verwunderten Traumismus von Ravels Ma Mère l’Oye zu vergessen. Eine Ode an das musikalische Genie Frankreichs, mit einer Improvisation über die Marseillaise als Bonus – der Nationalfeiertag verpflichtet!

FAURÉ

Dolly

DEBUSSY

Zwei Arabesken

Kleine Suite für Klavier zu vier Händen

Zwei Präludien aus Buch 2

RAVEL

Ma Mère l’Oye (Meine Mutter Gans)

LECLÈRE

Improvisation über die Marseillaise

POULENC

Sonate für Klavier zu vier Händen

Mise à jour le 2023-06-22 par DESTINATION NANCY