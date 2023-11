Stage chant corse 1 Place Simone Veil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Catégories d’Évènement: Dordogne

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Stage chant corse 1 Place Simone Veil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 23 novembre 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac. Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne A la découverte de votre voix naturelle. Stage chant corse polyphonique avec Xinarca..

2023-11-23 fin : 2023-11-26 . EUR.

1 Place Simone Veil Mairie

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover your natural voice. Corsican polyphonic singing workshop with Xinarca. Descubra su voz natural. Curso de canto polifónico corso con Xinarca. Auf der Entdeckung Ihrer natürlichen Stimme. Praktikum Polyphoner korsischer Gesang mit Xinarca. Mise à jour le 2023-11-17 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Autres Lieu 1 Place Simone Veil Adresse 1 Place Simone Veil Mairie Ville Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Departement Dordogne Lieu Ville 1 Place Simone Veil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac latitude longitude 45.04738;0.97886

1 Place Simone Veil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouffignac-saint-cernin-de-reilhac/