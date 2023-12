12ème Salon des Antiquaires 1 Place Sainte-Croix Loudun, 2 mars 2024, Loudun.

Loudun Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 09:30:00

fin : 2024-03-03 18:30:00

Organisé par le Club Richelieu International de Loudun, ce salon a pour objectif de récolter des fonds pour l’aide à l’enfance et à la jeunesse. Les membres du club espèrent que ce salon très prisés par les exposants et les connaisseurs retrouvera son aura après une année d’arrêt.

Une vingtaine d’exposants présenteront des meubles, de la lingerie ancienne, des tapis et porcelaines mais aussi de la verrerie, des peintures et bijoux ou encore des livres..

1 Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme du Pays Loudunais