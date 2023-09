Le coin des histoires 1 Place Sainte-Croix Loudun, 20 janvier 2024, Loudun.

Loudun,Vienne

Venez écouter les histoires choisies par l’équipe de la Médiathèque et ses invité.e.s

A partir de 3 ans

Places limitées – Réservation conseillée.

Come and listen to the stories chosen by the Médiathèque team and its guests

Ages 3 and up

Limited seating – Reservations recommended

Venga a escuchar los cuentos elegidos por el equipo de la Médiathèque y sus invitados

A partir de 3 años

Plazas limitadas – Se recomienda reservar

Hören Sie sich die Geschichten an, die das Team der Mediathek und seine Gäste ausgewählt haben

Ab 3 Jahren

Begrenzte Plätze – Reservierung empfohlen

