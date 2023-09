Parenthèse nocturne 1, Place Sainte-Croix Loudun, 19 janvier 2024, Loudun.

Loudun,Vienne

Le temps d’une soirée, la médiathèque vous accueille. Spectacle, lectures, jeux, conférence, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Programme complet disponible à partir de décembre.

Réservation conseillée.

2024-01-19 fin : 2024-01-19 . EUR.

1, Place Sainte-Croix Médiathèque

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



For one evening, the media library welcomes you. Shows, readings, games, lectures – there’s something for all tastes and ages. Full program available from December.

Reservations recommended

Por una noche, la biblioteca multimedia le da la bienvenida. Espectáculos, lecturas, juegos, conferencias… hay para todos los gustos y todas las edades. Programa completo disponible a partir de diciembre.

Se recomienda reservar

Einen Abend lang empfängt Sie die Mediathek. Aufführungen, Lesungen, Spiele, Konferenzen – es wird für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei sein. Das vollständige Programm ist ab Dezember verfügbar.

Reservierung empfohlen

