C’est votre choix ! 1 Place Sainte-Croix Loudun, 13 janvier 2024, Loudun.

Loudun,Vienne

La Médiathèque a besoin de vous pour choisir ses documents. Parmi une sélection de nouveautés mise à votre disposition par notre libraire, lisez et donnez-nous votre avis. La médiathèque achètera et mettra en valeur, les documents les plus appréciés.

Pour les adultes.

2024-01-13 fin : 2024-01-13 12:00:00. EUR.

1 Place Sainte-Croix Médiathèque

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Médiathèque needs your help to choose its documents. From a selection of new titles put at your disposal by our bookseller, read and give us your opinion. The library will then purchase and promote the most popular titles.

For adults

La Mediateca necesita tu ayuda para elegir sus libros. A partir de una selección de nuevos títulos proporcionada por nuestro librero, lee y danos tu opinión. A continuación, la biblioteca comprará y promocionará los títulos más populares.

Para adultos

Die Mediathek braucht Ihre Hilfe bei der Auswahl ihrer Dokumente. Lesen Sie eine Auswahl an Neuerscheinungen, die Ihnen unser Buchhändler zur Verfügung stellt, und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Die Mediathek wird die am meisten geschätzten Dokumente kaufen und hervorheben.

Für Erwachsene

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme du Pays Loudunais