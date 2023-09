Les P’tites Pousses 1 Place Sainte-Croix Loudun, 9 décembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Histoires pour les bébés et les tout-petits, parce qu’il n’y a pas d’âge pour aimer les livres !

Pour les moins de 3 ans

Places limitées – réservation conseillée.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 11:00:00. .

1 Place Sainte-Croix Médiathèque

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Stories for babies and toddlers, because there’s no age limit for loving books!

For children under 3

Limited places – booking recommended

Cuentos para bebés y niños pequeños, ¡porque no hay límite de edad para amar los libros!

Para niños menores de 3 años

Plazas limitadas – se recomienda reservar

Geschichten für Babys und Kleinkinder, denn es gibt kein Alter, um Bücher zu lieben!

Für Kinder unter 3 Jahren

Begrenzte Plätze – Reservierung empfohlen

