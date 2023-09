Ciné des tout-petits 1 Place Sainte-Croix Loudun, 28 octobre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Projection de courts métrages adaptés aux tout-petits pour partager un moment en famille et vivre une première expérience comme au cinéma.

À partir de 2 ans

Réservation conseillée.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 11:00:00. EUR.

1 Place Sainte-Croix Médiathèque

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Screening of short films suitable for toddlers to share a family moment and enjoy a first cinema experience.

From 2 years

Reservation recommended

Proyección de cortometrajes adecuados para que los más pequeños compartan un momento en familia y disfruten de una primera experiencia cinematográfica.

A partir de 2 años

Se recomienda reservar

Vorführung von Kurzfilmen, die für Kleinkinder geeignet sind, um einen Moment mit der Familie zu teilen und eine erste Erfahrung wie im Kino zu machen.

Ab 2 Jahren

Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme du Pays Loudunais