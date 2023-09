Récré-ciné 1 Place Sainte-Croix Loudun, 24 octobre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Projection de films pour enfants pendant les vacances scolaires, à la médiathèque.

À partir de 6 ans.

Réservation conseillée – Places limitées.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 17:00:00. EUR.

1 Place Sainte-Croix Médiathèque

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Children’s film screenings during the school vacations, at the mediatheque.

Ages 6 and up.

Reservations recommended – Places limited

Proyección de películas infantiles durante las vacaciones escolares en la biblioteca multimedia.

Para niños a partir de 6 años.

Se recomienda reservar – Plazas limitadas

Vorführung von Kinderfilmen während der Schulferien in der Mediathek.

Ab 6 Jahren.

Reservierung empfohlen – Begrenzte Plätze

