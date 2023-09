Lecture musicale « Trafiquer dans l’infini » 1, Place Sainte-Croix Loudun, 3 octobre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Lecture « Trafiquer dans l’infini » par André Velter accompagné du violoncelliste Gaspar Claus

Gratuit sur réservation.

2023-10-03 fin : 2023-10-03 . EUR.

1, Place Sainte-Croix Médiathèque

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Lecture « Trafiquer dans l’infini » by André Velter accompanied by cellist Gaspar Claus

Free with reservation

Lectura « Trafiquer dans l’infini » de André Velter acompañado por el violonchelista Gaspar Claus

Gratuito con reserva

Lesung « Trafiquer dans l’infini » von André Velter, begleitet vom Cellisten Gaspar Claus

Kostenlos mit Reservierung

