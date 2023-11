Les Talents de Noël : Maraîcher Damien Bernier et Fromagerie Petitesigne 1 place Sainte Catherine – Châtellerault, 22 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

### Venez découvrir le maraîcher Damien Bernier et Fromagerie Petitsigne – Vendredi 22 décembre

Découvrez les produits locaux de Grand Châtellerault avec la dégustation de la production de Damien Bernier, maraîcher et de la fromagerie Petitsigne.

Le vendredi 22 décembre : Damien Bernier maraîcher et fromagerie Petitsigne.

De 18h à 19h30, sur réservation..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 19:30:00.

1 place Sainte Catherine –

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



### Come and discover market gardener Damien Bernier and Fromagerie Petitsigne – Friday, December 22

Discover the local produce of Grand Châtellerault with a tasting of the produce of Damien Bernier, market gardener and Petitsigne cheese dairy.

Friday December 22: Damien Bernier market gardener and Petitsigne cheese dairy.

From 6pm to 7:30pm, by reservation.

### Venga a descubrir al horticultor Damien Bernier y la Fromagerie Petitsigne – Viernes 22 de diciembre

Descubra los productos locales del Grand Châtellerault con una degustación de los productos de Damien Bernier, horticultor, y de la quesería Petitsigne.

Viernes 22 de diciembre: Damien Bernier, hortelano y quesería Petitsigne.

De 18:00 a 19:30 h, con cita previa.

### Entdecken Sie den Gemüsebauern Damien Bernier und die Käserei Petitsigne – Freitag, 22. Dezember

Entdecken Sie die lokalen Produkte von Grand Châtellerault mit der Verkostung der Produktion des Gemüsebauern Damien Bernier und der Käserei Petitsigne.

Freitag, 22. Dezember: Damien Bernier maraîcher et fromagerie Petitsigne (Gemüsebauer und Käserei Petitsigne).

Von 18:00 bis 19:30 Uhr, mit Reservierung.

