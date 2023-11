Les Talents de Noël 1 place Sainte Catherine – Châtellerault, 8 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

### Venez découvrir des saveurs locales

Eveillez vos papilles pour les fêtes de fin d’année en découvrant des producteurs locaux et venez partager un moment de convivialité à nos cotés!

Programme :

Le vendredi 8 décembre : La Moutarde de Lencloître

Le vendredi 22 décembre : Maraîcher Damien Bernier et Fromagerie Petit Signe

De 18h à 19h30, sur réservation..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 19:30:00. .

1 place Sainte Catherine –

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



### ? Come and discover local flavours

Awaken your taste buds for the festive season by discovering local producers and come and share a moment of conviviality with us!

Program :

Friday December 8: La Moutarde de Lencloître

Friday, December 22: Market gardener Damien Bernier and Fromagerie Petit Signe

From 6pm to 7:30pm, on reservation.

### ? Venga a descubrir los sabores locales

Despierte sus papilas gustativas para las fiestas descubriendo a los productores locales y venga a compartir un momento de convivencia con nosotros

Programa :

Viernes 8 de diciembre: La Moutarde de Lencloître

Viernes 22 de diciembre: El hortelano Damien Bernier y la Fromagerie Petit Signe

De 18:00 a 19:30 h, previa reserva.

### ? Kommen Sie und entdecken Sie lokale Geschmäcker

Entdecken Sie die lokalen Produzenten und verbringen Sie einen geselligen Moment mit uns!

Programm:

Freitag, 8. Dezember: La Moutarde de Lencloître (Senf aus Lencloître)

Freitag, den 22. Dezember: Gemüsebauer Damien Bernier und Käserei Petit Signe

Von 18.00 bis 19.30 Uhr, mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP