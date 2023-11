Les Talents de Noël : Moutarde de Lencloître 1 place Sainte Catherine – Châtellerault, 8 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

### Venez découvrir la traditionnelle Moutarde de Lencloître – Vendredi 8 décembre

L’incroyable histoire de la moutarde de Lencloître, Alain Jomier vous contera son histoire et la renaissance de cette recette ancestrale. Une dégustation vous serra également proposée.

Le vendredi 8 décembre : La Moutarde de Lencloître

De 18h à 19h30, sur réservation..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 19:30:00. .

1 place Sainte Catherine –

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



### Come and discover the traditional Moutarde de Lencloître – Friday, December 8

Alain Jomier will tell you the incredible story of Lencloître mustard and the revival of this ancestral recipe. A tasting session will also be offered.

Friday December 8: La Moutarde de Lencloître

From 6pm to 7:30pm, on reservation.

### Venga a descubrir la tradicional Moutarde de Lencloître – Viernes 8 de diciembre

Alain Jomier le contará la increíble historia de la mostaza de Lencloître y el renacimiento de esta receta ancestral. También habrá una degustación.

Viernes 8 de diciembre: mostaza Lencloître

De 18:00 a 19:30 h, con cita previa.

### Kommen Sie und entdecken Sie den traditionellen Senf von Lencloître – Freitag, 8. Dezember

Die unglaubliche Geschichte des Senfs von Lencloître: Alain Jomier wird Ihnen die Geschichte des Senfs und die Wiederbelebung dieses uralten Rezepts erzählen. Außerdem wird Ihnen eine Kostprobe angeboten.

Freitag, 8. Dezember: Der Senf von Lencloître

Von 18:00 bis 19:30 Uhr, mit Reservierung.

