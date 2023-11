Calendrier de l’avent, un jour un cadeau 1 place Sainte Catherine – Châtellerault, 1 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Chaque jour, l’Office de Tourisme de Châtellerault vous propose de venir chercher la maisonnette cachée dans nos espaces d’accueil et pour les meilleurs détéctives, qui auront trouvé la cachette, un cadeau s’offre à vous !

Cadeaux aux choix parmi une selection, dans la limite des stocks disponibles.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Châtellerault : 1 place Sainte Catherine à Châtellerault (à coté du Loft Cinéma).

Ouvert aux petits et aux plus grands !.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 12:30:00. .

1 place Sainte Catherine –

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



every day, the Châtellerault Tourist Office invites you to come and look for the little house hidden in our reception areas, and for the best detectives who find the hiding place, there’s a present on offer!

? Choice of gifts from a selection, while stocks last.

Meet at Châtellerault Tourist Office: 1 place Sainte Catherine, Châtellerault (next to Loft Cinéma).

Open to young and old alike!

todos los días, la Oficina de Turismo de Châtellerault le invita a venir a buscar la casita escondida en nuestras recepciones, y para los mejores detectives que encuentren el escondite, ¡hay regalo!

? Podrá elegir entre una selección de regalos, hasta agotar existencias.

Cita en la Oficina de Turismo de Châtellerault: 1 place Sainte Catherine en Châtellerault (junto al Loft Cinéma).

Abierto a grandes y pequeños

jeden Tag lädt Sie das Fremdenverkehrsamt von Châtellerault dazu ein, das in unseren Empfangsbereichen versteckte Häuschen zu suchen. Für die besten Detektive, die das Versteck gefunden haben, gibt es ein Geschenk!

? Sie können aus einer Auswahl an Geschenken wählen, solange der Vorrat reicht.

Treffpunkt ist das Office de Tourisme de Châtellerault: 1 place Sainte Catherine in Châtellerault (neben dem Loft Cinéma).

Offen für kleine und große Leute!

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP