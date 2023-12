Cadeaux solidaires à l’Office de Tourisme 1 place Sainte Catherine – Châtellerault, 1 décembre 2023 09:30, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

L’Office de Tourisme de Grand Châtellerault organise sa collecte de cadeaux de Noël ! Des objets que vous n’utilisez plus ? Offrez-les !.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 19:30:00. .

1 place Sainte Catherine –

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Grand Châtellerault Tourist Office is organizing its Christmas gift collection! Items you no longer use? Give them away!

La Oficina de Turismo de Grand Châtellerault organiza su recogida de regalos de Navidad ¿Objetos que ya no utilizas? ¡Regálelos!

Das Fremdenverkehrsamt von Grand Châtellerault organisiert seine Sammlung von Weihnachtsgeschenken! Gegenstände, die Sie nicht mehr benutzen? Schenken Sie sie!

Mise à jour le 2023-12-05 par ACAP