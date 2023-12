SALON DES MINERAUX, FOSSILES ET BIJOUX 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc Catégories d’Évènement: Bar-le-Duc

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-03 10:00:00

fin : 2024-02-04 18:00:00 Des minéraux d’exception du monde entier, de magnifiques fossiles, des bijoux de créateurs, du bien-être.

Un cadeau offert a chaque enfant de moins de 12 ans.

Petite restauration. Parking à disposition.

Venez découvrir la magie des minéraux !.

1 Place Sainte-Catherine Salle Dumas

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est

