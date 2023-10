SPECTACLE – GÂCHIS BOUZOUK 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc, 22 novembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Un spectacle comique, loufoque, décalé et instructif pour éveiller dans un « joyeux délire » les consciences des petits et des grands sur le gaspillage alimentaire, le réemploi, la maltraitance animale, la disparition des orangs-outans, la déforestation… Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette appétissante comédie culinaire un savoureux divertissement à voir avec ou sans enfants ! Attention zygomatiques fatigués s’abstenir.

Par la compagnie « Pile Poil et Cie », avec : Jean Moritz, Mylène Tombolato.

Organisé dans le cadre de la semaine de sensibilisation à la réduction des déchets.

Gratuit. Inscriptions recommandées.. Tout public

Mercredi 2023-11-22 14:30:00 fin : 2023-11-22 16:30:00. 0 EUR.

1 Place Sainte-Catherine Salle Dumas

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



A comical, zany, offbeat and instructive show to awaken the consciences of young and old alike to food waste, reuse, animal mistreatment, the disappearance of orangutans, deforestation… in a « joyful delirium ». All the ingredients are there to make this appetizing culinary comedy a tasty entertainment to be seen with or without children! Tired zygomatic should be avoided.

By the « Pile Poil et Cie » company, with : Jean Moritz, Mylène Tombolato.

Organized as part of Waste Reduction Awareness Week.

Free admission. Registration recommended.

Un espectáculo cómico, alocado, excéntrico e instructivo para despertar las conciencias de grandes y pequeños sobre el despilfarro alimentario, la reutilización, el maltrato animal, la desaparición de los orangutanes, la deforestación… todo ello en un « alegre delirio ». Todos los ingredientes están ahí para hacer de esta apetitosa comedia culinaria un sabroso entretenimiento para ver ¡con o sin niños! Se debe evitar el cansancio zigomático.

Por la compañía « Pile Poil et Cie », con : Jean Moritz, Mylène Tombolato.

Organizado en el marco de la Semana de Sensibilización sobre la Prevención de Residuos.

Entrada gratuita. Se recomienda inscribirse.

Eine komische, verrückte, schräge und lehrreiche Show, die in einem « fröhlichen Delirium » das Bewusstsein von Groß und Klein für Lebensmittelverschwendung, Wiederverwendung, Tierquälerei, das Verschwinden der Orang-Utans, die Entwaldung usw. wecken soll. Alle Zutaten sind vereint, um aus dieser appetitlichen kulinarischen Komödie eine schmackhafte Unterhaltung zu machen, die man mit oder ohne Kinder sehen kann! Achtung, keine müden Jochbeine!

Von der Theatergruppe « Pile Poil et Cie », mit : Jean Moritz, Mylène Tombolato.

Organisiert im Rahmen der Woche zur Sensibilisierung für die Reduzierung von Abfällen.

Kostenlos. Anmeldungen werden empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT SUD MEUSE