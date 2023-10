SOIRÉE ANNÉES 80 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc, 18 novembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Soirée années 80, avec Christopher Muel et ses danseuses. Cocktail offert. Buvette et restauration sur place.

Réservations obligatoires.

Organisée par le Comité d’Animation et de Gestion (CAG) du Centre Socioculturel Côte.. Tout public

Samedi 2023-11-18 21:00:00 fin : 2023-11-18 . 15 EUR.

1 Place Sainte-Catherine Salle DUMAS

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



80s evening, with Christopher Muel and his dancers. Complimentary cocktail. Refreshments and catering on site.

Reservations essential.

Organized by the Comité d’Animation et de Gestion (CAG) of the Centre Socioculturel Côte.

Una velada ochentera con Christopher Muel y sus bailarines. Cóctel de cortesía. Refrescos y comida in situ.

Reserva obligatoria.

Organizado por el Comité d’Animation et de Gestion (CAG) del Centre Socioculturel Côte.

80er-Jahre-Abend mit Christopher Muel und seinen Tänzerinnen. Es wird ein Cocktail angeboten. Erfrischungsgetränke und Speisen vor Ort.

Reservierungen sind erforderlich.

Organisiert vom Comité d’Animation et de Gestion (CAG) des Centre Socioculturel Côte.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT SUD MEUSE