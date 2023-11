THÉÂTRE – AU COMMENCEMENT LE VERT ÉTAIT DANS LA POMME ! 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc, 17 novembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Spectacle théâtrale sur la « Création » avec des récits bibliques revisités de façon originale, poétique et drôle.

Avec une participation du publique libre et en douceur.

A partir de 8 ans.

Réservations possibles par téléphone.. Tout public

Vendredi 2023-11-17 20:00:00 fin : 2023-11-17 22:00:00. 15 EUR.

1 Place Sainte-Catherine Salle Dumas

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Theatrical performance on the theme of « Creation », with original, poetic and funny takes on biblical stories.

With free, gentle audience participation.

Ages 8 and up.

Reservations by phone.

Una representación teatral sobre la « Creación », con historias bíblicas revisitadas de forma original, poética y divertida.

La participación del público es libre y amable.

A partir de 8 años.

Reservas por teléfono.

Ein Theaterstück über die « Schöpfung » mit biblischen Geschichten, die auf originelle, poetische und lustige Weise neu interpretiert werden.

Mit einer freien und sanften Beteiligung des Publikums.

Ab 8 Jahren.

Reservierungen sind telefonisch möglich.

