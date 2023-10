SOIRÉE À THÈME 1 Place Sainte-Catherine Bar-le-Duc, 20 octobre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Soirée déguisée Halloween

Au menu : soupe à la citrouille, pizzas Munster, cimetière au chocolat avec doigt de sorcière

Inscription obligatoire.

Tarif réduit pour les adhérents aux Centres Socioculturels de Bar-le-Duc (adhésion annuelle 8€).. Tout public

Vendredi 2023-10-20 18:30:00 fin : 2023-10-20 22:30:00. 10 EUR.

1 Place Sainte-Catherine Centre Socioculturel de la Côte Sainte Catherine

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Halloween costume party

On the menu: pumpkin soup, Munster pizzas, chocolate graveyard with witch’s finger

Registration required.

Reduced rate for members of the Centres Socioculturels de Bar-le-Duc (annual membership 8?).

Fiesta de disfraces de Halloween

En el menú: sopa de calabaza, pizzas Munster, cementerio de chocolate con dedo de bruja

Inscripción obligatoria.

Tarifa reducida para los socios de los Centres Socioculturels de Bar-le-Duc (cuota anual 8 euros).

Halloween-Kostümabend

Auf dem Menü: Kürbissuppe, Pizzas Munster, Schokoladenfriedhof mit Hexenfinger

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Ermäßigter Preis für Mitglieder der Centres Socioculturels de Bar-le-Duc (Jahresmitgliedschaft 8?).

Mise à jour le 2023-10-17 par OT SUD MEUSE