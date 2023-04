Exposition : La lueur d’en face 1 Place Saint-Michel, 18 mars 2023, La Réole.

L’Avant-poste saison 3 c’est parti !

Après une période d’hibernation, l’Avant-poste réouvre ses portes pour sa première exposition de la saison.

Ils seront heureux de vous revoir pour la nouvelle exposition créée par leurs ami.e.s de l’Annexe : La lueur d’en face.

Vous pourrez admirer les œuvres de Camille Beauplan, Zélie Boulestreau, Raphaël Emine, Elsa Gousses, Margaux Henry-Thieullent, Pauline Lavogez .

Venez découvrir ces magnifiques artistes dans ce lieu incroyable et chargé d’histoire(s)..

2023-03-18 à ; fin : 2023-05-31 19:00:00. .

1 Place Saint-Michel Ancienne Prison

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Outpost season 3 is on!

After a period of hibernation, the Outpost reopens its doors for its first exhibition of the season.

They will be happy to see you again for the new exhibition created by their friends from the Annexe: La lueur d’en face.

You can admire the works of Camille Beauplan, Zélie Boulestreau, Raphaël Emine, Elsa Gousses, Margaux Henry-Thieullent, Pauline Lavogez.

Come and discover these magnificent artists in this incredible place full of history.

¡Comienza la 3ª temporada del Outpost!

Tras un periodo de hibernación, el Outpost reabre sus puertas para su primera exposición de la temporada.

Estarán encantados de recibirle de nuevo con motivo de la nueva exposición creada por sus amigos del Anexo: La lueur d’en face.

Podrá admirar las obras de Camille Beauplan, Zélie Boulestreau, Raphaël Emine, Elsa Gousses, Margaux Henry-Thieullent, Pauline Lavogez.

Venga a descubrir a estos magníficos artistas en este increíble lugar lleno de historia.

Der Avant-Poste Saison 3 ist gestartet!

Nach einem Winterschlaf öffnet der Avant-Poste wieder seine Türen für die erste Ausstellung der Saison.

Sie freuen sich, Sie bei der neuen Ausstellung wiederzusehen, die von ihren Freunden aus dem Annexe kreiert wurde: La lueur d’en face.

Sie können die Werke von Camille Beauplan, Zélie Boulestreau, Raphaël Emine, Elsa Gousses, Margaux Henry-Thieullent und Pauline Lavogez bewundern.

Entdecken Sie diese wunderbaren Künstler an diesem unglaublichen Ort voller Geschichte(n).

Mise à jour le 2023-03-20 par OT de l’Entre-deux-Mers