À la rencontre du Maréchal-Duc de Richelieu avec les amis 1 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède, 2 décembre 2023, La Brède.

La Brède,Gironde

Libertin, joyeux drille, fêtard, courtisan et complice de Louis XV, les historiens ou prétendus tels ont fait une réputation peu flatteuse au Maréchal-Duc de Richelieu dont le passage à Bordeaux en tant que Gouverneur militaire de Guyenne correspond cependant à la période la plus brillante et la plus heureuse de la ville.

Et si tout cela était insuffisant pour définir un grand militaire, un amoureux de arts, un constructeur, un fin politique et un ami dévoué ?

C’est ce visage plus ressemblant de Richelieu que Florence Mothe s ’efforcera de tracer devant les membres du Cercle des Amis de Montesquieu le samedi 2 décembre à 10 h 15 à la Mairie de La Brède..

2023-12-02

1 Place Saint-Jean d’Etampes

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Libertine, merrymaker, party boy, courtier and accomplice of Louis XV, historians or those who claim to be historians have given the Maréchal-Duc de Richelieu an unflattering reputation, although his time in Bordeaux as Military Governor of Guyenne was the city’s most brilliant and happiest period.

But what if all this were insufficient to define a great military man, a lover of the arts, a builder, a fine politician and a devoted friend?

This is the face of Richelieu that Florence Mothe will try to paint for members of the Cercle des Amis de Montesquieu on Saturday December 2 at 10:15 am at the Mairie de La Brède.

Libertino, bromista, juerguista, cortesano y cómplice de Luis XV, los historiadores, o los que pretenden serlo, han dado al Mariscal-Duque de Richelieu una reputación poco halagüeña, a pesar de que su estancia en Burdeos como Gobernador Militar de Guyena fue el periodo más brillante y feliz de la ciudad.

Pero, ¿y si todo esto fuera insuficiente para definir a un gran militar, amante de las artes, constructor, político sagaz y amigo devoto?

Este es el rostro de Richelieu que Florence Mothe intentará pintar para los miembros del Cercle des Amis de Montesquieu el sábado 2 de diciembre a las 10h15 en el Ayuntamiento de La Brède.

Libertin, Spaßvogel, Partygänger, Höfling und Komplize Ludwigs XV. – Historiker oder solche, die es werden wollen, haben dem Maréchal-Duc de Richelieu einen wenig schmeichelhaften Ruf verpasst, dessen Zeit in Bordeaux als Militärgouverneur von Guyenne jedoch mit der glänzendsten und glücklichsten Zeit der Stadt übereinstimmt.

Was wäre, wenn all dies nicht ausreichen würde, um einen großen Militär, Kunstliebhaber, Baumeister, Politiker und hingebungsvollen Freund zu definieren?

Florence Mothe wird am Samstag, den 2. Dezember um 10.15 Uhr im Rathaus von La Brède vor den Mitgliedern des Cercle des Amis de Montesquieu versuchen, dieses Gesicht Richelieus zu zeichnen.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Montesquieu