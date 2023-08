Fascinant Week-end V&D : Nuit insolite chez le vigneron 1 Place Saint-Clément Cormoyeux, 20 octobre 2023, Cormoyeux.

Cormoyeux,Marne

Vivez un week-end hors du commun et hors du temps chez un vigneron champenois … nuit insolite dans un tonneau avec petit déjeuner, découverte des caves du 17ème siècle et dégustation de Champagne !.

2023-10-20 fin : 2023-10-22 12:00:00. .

1 Place Saint-Clément Champagne Faniel et Fils

Cormoyeux 51480 Marne Grand Est



Experience an unusual and timeless weekend with a Champagne winemaker… unusual night in a barrel with breakfast, discovery of the 17th century cellars and Champagne tasting!

Viva un fin de semana insólito y atemporal con un viticultor de Champagne… ¡una insólita noche en una barrica con desayuno, visita a las bodegas del siglo XVII y degustación de Champagne!

Erleben Sie ein außergewöhnliches und zeitloses Wochenende bei einem Winzer in der Champagne … ungewöhnliche Übernachtung in einem Fass mit Frühstück, Entdeckung der Weinkeller aus dem 17. Jahrhundert und Verkostung von Champagner!

