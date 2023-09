Spectacle humoristique au Préau à Vire Normandie 1 place rue Castel Vire Normandie, 14 février 2024, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Jean-Yves Ruf tourne autour des textes de Beckett depuis quelques années, au gré de ses ateliers pédagogiques, chaque fois étonné par la force de cette écriture, par l’intensité et la précision mentale qu’elle exige et par les possibilités physiques et imaginatives qu’elle offre. Avec Thibault Lacroix, autre comédien, ils ont été séduits par quatre textes méconnus qui déplient les mêmes thèmes, ceux de l’identité, des souvenirs qui s’effacent, se mélangent , se tissent avec l’imagination.

Leur projet n’est pas de mélanger les textes ou de faire mine d’en former qu’un, mais d’assumer chacun d’eux dans sa spécificité, les rendre simples et accessibles, ce qu’ils sont, sans oublier une dimension essentielle de Beckett : son humour. Il y a chez l’auteur un grand rire sous-jacent, le rire du clown philosophe, qui pousse son imagination jusqu’aux confins..

2024-02-14 20:30:00

1 place rue Castel Le Préau

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Jean-Yves Ruf has been working on Beckett’s texts for a number of years, in the course of his teaching workshops, each time astonished by the force of this writing, by the intensity and mental precision it demands, and by the physical and imaginative possibilities it offers. With Thibault Lacroix, another actor, they were seduced by four little-known texts that unfold the same themes: identity, memories that fade, mix and weave with the imagination.

Their plan is not to mix the texts or pretend they’re one and the same, but to take each of them in its own specificity, making them simple and accessible, which they are, without forgetting one of Beckett’s essential dimensions: his humor. There’s a great underlying laugh in the author’s work, the laugh of the philosopher clown, who pushes his imagination to the limit.

Jean-Yves Ruf lleva varios años trabajando sobre los textos de Beckett, en el transcurso de sus talleres pedagógicos, cada vez asombrado por la fuerza de esta escritura, por la intensidad y la precisión mental que exige y por las posibilidades físicas e imaginativas que ofrece. Con Thibault Lacroix, otro actor, se dejaron seducir por cuatro textos poco conocidos que despliegan los mismos temas, los de la identidad, los recuerdos que se desvanecen, se mezclan y se tejen con la imaginación.

Su objetivo no es mezclar los textos o fingir que son uno y el mismo, sino abordar cada uno de ellos por derecho propio, haciéndolos sencillos y accesibles, que lo son, sin olvidar una de las dimensiones esenciales de Beckett: su humor. Beckett tiene una gran risa subyacente, la risa del payaso filosófico, que lleva su imaginación al límite.

Jean-Yves Ruf kreist seit einigen Jahren im Rahmen seiner pädagogischen Workshops um Becketts Texte und ist jedes Mal aufs Neue erstaunt über die Kraft dieser Schrift, über die Intensität und die geistige Präzision, die sie erfordert, und über die physischen und fantasievollen Möglichkeiten, die sie bietet. Gemeinsam mit Thibault Lacroix, einem anderen Schauspieler, haben sie sich von vier unbekannten Texten verführen lassen, die die gleichen Themen entfalten: Identität, Erinnerungen, die verblassen, sich vermischen und mit der Fantasie verwoben werden.

Ihr Vorhaben ist es nicht, die Texte zu vermischen oder so zu tun, als wären sie ein einziger, sondern jeden Text in seiner Eigenart anzunehmen, sie einfach und zugänglich zu machen, so wie sie sind, ohne dabei eine wesentliche Dimension Becketts zu vergessen: seinen Humor. Es gibt bei dem Autor ein großes, unterschwelliges Lachen, das Lachen des philosophischen Clowns, der seine Vorstellungskraft bis an die Grenzen treibt.

