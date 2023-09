Spectacle pour les tout-petits au Préau à Vire Normandie 1 place rue Castel Vire Normandie, 24 janvier 2024, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

L’artiste Coline Garcia propose un cirque graphique contemporain, qui détourne les codes du genre. Conçu pour les plus jeunes spectateurs, ce spectacle est fait de manipulation, de virtuosité, de poésie et de musique live d’inspiration trip-hop ou enfantine, utilisant les instruments traditionnels du cirque. Chacun prendra place dans des gradins circulaires, installés sur le plateau..

2024-01-24 16:00:00 fin : 2024-01-24 16:35:00. .

1 place rue Castel Le Préau

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Artist Coline Garcia proposes a contemporary graphic circus that hijacks the codes of the genre. Designed for the youngest spectators, this show is made up of manipulation, virtuosity, poetry and live music inspired by trip-hop or children’s music, using traditional circus instruments. The audience is seated in circular tiers on the stage.

La artista Coline Garcia propone un circo gráfico contemporáneo que retuerce los códigos del género. Pensado para los espectadores más jóvenes, este espectáculo se compone de manipulación, virtuosismo, poesía y música en directo inspirada en el trip-hop o la música infantil, utilizando instrumentos tradicionales de circo. El público se sienta en gradas circulares sobre el escenario.

Die Künstlerin Coline Garcia bietet einen zeitgenössischen grafischen Zirkus, der die Codes des Genres verdreht. Die Show ist für die jüngsten Zuschauer konzipiert und besteht aus Manipulation, Virtuosität, Poesie und Live-Musik, die von Trip-Hop oder kindlicher Musik inspiriert ist und traditionelle Zirkusinstrumente verwendet. Jeder nimmt auf runden Tribünen Platz, die auf der Bühne aufgebaut sind.

