Récit d’une miss au Préau à Vire Normandie 1 place rue Castel Vire Normandie, 16 janvier 2024, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

C’est à la caisse d’un Super U que Suzanne De Baecque se laisse distraire par une affiche d’inscription à l’élection de Miss Poitou-Charentes. Quatre ans après, elle s’inscrit au concours. Elle s’interroge : comment, alors qu’une nouvelle parole féministe se libère, peut on souhaiter devenir Miss ? De cette expérience d’infiltration au coeur d’une fabrique de reines de beauté, elle conçoit et interprète ce spectacle-performance, nourri de textes, de vidéos, d’enregistrements sonores et de portraits des jeunes filles rencontrées.

A travers les histoires de Kiara, Lauraline, Chloé, Lolita, Océane et Clémence, à travers leurs rêves, leurs espoirs, leurs motivations à devenir Miss, et leurs joies, Suzanne de Baecque raconte une histoire de libération, de réappropriation de son propre corps, d’émancipation..

2024-01-16 20:30:00 fin : 2024-01-16 22:00:00. .

1 place rue Castel Le Préau

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



It was at a Super U checkout that Suzanne De Baecque was distracted by a Miss Poitou-Charentes election poster. Four years later, she entered the competition. She wonders: how, at a time when a new feminist voice is being liberated, can anyone want to become Miss? From this experience of infiltration into the heart of a factory of beauty queens, she conceived and interprets this performance-show, nourished by texts, videos, sound recordings and portraits of the young girls she met.

Through the stories of Kiara, Lauraline, Chloé, Lolita, Océane and Clémence, through their dreams, their hopes, their motivations for becoming Miss, and their joys, Suzanne de Baecque tells a story of liberation, of reappropriating one’s own body, of emancipation.

Fue en la caja de un Super U donde Suzanne De Baecque se distrajo con un cartel que anunciaba el concurso de Miss Poitou-Charentes. Cuatro años más tarde, se presentó al concurso. Se preguntaba cómo, en una época en la que se liberaba una nueva voz feminista, cualquiera podía querer convertirse en Miss A partir de esta experiencia de infiltrarse en el corazón de una fábrica de reinas de belleza, concibió y realiza este espectáculo-performance, nutrido de textos, vídeos, grabaciones sonoras y retratos de las jóvenes que conoció.

A través de las historias de Kiara, Lauraline, Chloé, Lolita, Océane y Clémence, de sus sueños, sus esperanzas, sus motivaciones para convertirse en Miss y sus alegrías, Suzanne de Baecque cuenta una historia de liberación, de reivindicación del propio cuerpo, de emancipación.

Suzanne De Baecque wird an der Kasse eines Super U von einem Anmeldeplakat für die Wahl zur Miss Poitou-Charentes abgelenkt. Vier Jahre später meldet sie sich für den Wettbewerb an. Sie fragt sich: Wie kann man, während sich ein neuer feministischer Diskurs entfaltet, den Wunsch haben, Miss zu werden? Aus dieser Erfahrung der Infiltration in das Herz einer Fabrik von Schönheitsköniginnen konzipiert und interpretiert sie diese Performance-Show, die von Texten, Videos, Tonaufnahmen und Porträts der jungen Mädchen, die sie getroffen hat, gespeist wird.

Anhand der Geschichten von Kiara, Lauraline, Chloé, Lolita, Océane und Clémence, anhand ihrer Träume, ihrer Hoffnungen, ihrer Motivation, Miss zu werden, und ihrer Freuden erzählt Suzanne de Baecque eine Geschichte der Befreiung, der Wiederaneignung des eigenen Körpers und der Emanzipation.

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche