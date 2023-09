Sieste musicale au Préau à Vire Normandie 1 place rue Castel Vire Normandie, 16 décembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Solomiia et Baptiste ont travaillé ensemble dans Les Géants de la Montagne. De cette rencontre forte est né le désir d’entamer ensemble une recherche musicale. Ils vous invitent à participer à cette expérience, au confluent de leurs univers..

Samedi 2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

1 place rue Castel Noues de Sienne

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Solomiia and Baptiste worked together on Les Géants de la Montagne. This powerful encounter gave rise to the desire to embark on a musical research project together. They invite you to take part in this experiment, at the confluence of their worlds.

Solomiia y Baptiste trabajaron juntos en Les Géants de la Montagne. De este encuentro surgió el deseo de embarcarse juntos en un proyecto de investigación musical. Le invitan a participar en este experimento, en la confluencia de sus mundos.

Solomiia und Baptiste haben in Les Géants de la Montagne zusammengearbeitet. Aus dieser starken Begegnung entstand der Wunsch, gemeinsam eine musikalische Suche zu beginnen. Sie laden Sie ein, an diesem Experiment teilzunehmen, bei dem ihre Welten aufeinandertreffen.

