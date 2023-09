Spectacle féérique au Préau à Vire Normandie 1 place rue Castel Vire Normandie, 15 décembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

En réécrivant librement La Petite Sirène d’Andersen, l’auteur et metteur en scène Lazare aborde avec humour les grands sujets que soulève le conte. Il nous invite à retrouver le sens du merveilleux, dans un poème visuel et médical où se mêlent jeu, chants et de nombreux instruments..

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 21:30:00. .

1 place rue Castel Noues de Sienne

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



By freely rewriting Andersen’s The Little Mermaid, author and director Lazare takes a humorous look at the major issues raised by fairy tales. He invites us to rediscover our sense of wonder, in a visual and medical poem that combines acting, singing and a host of instruments.

Reescribiendo libremente La Sirenita de Andersen, el autor y director Lazare aborda con humor las grandes cuestiones que plantean los cuentos de hadas. Nos invita a redescubrir el sentido de la maravilla, en un poema visual y médico que combina la actuación, el canto y un sinfín de instrumentos.

In seiner freien Neufassung von Andersens Die kleine Meerjungfrau spricht der Autor und Regisseur Lazare mit Humor die großen Themen an, die das Märchen aufwirft. Er lädt uns ein, den Sinn für das Wunderbare wiederzufinden, in einem visuellen und medizinischen Gedicht, in dem sich Spiel, Gesang und zahlreiche Instrumente miteinander vermischen.

