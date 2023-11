Dégustation de cochonnailles Beaujolais nouveau 1 Place Roger Salengro Lignières, 16 novembre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Retrouvez François et Nathalie pour une dégustation de cochonnailles à l’occasion du Beaujolais nouveau..

Jeudi 2023-11-16 18:00:00 fin : 2023-11-16 . .

1 Place Roger Salengro

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



Join François and Nathalie for a tasting of cochonnailles to celebrate Beaujolais nouveau.

Acompañe a François y Nathalie en una degustación de cochonnailles para celebrar el Beaujolais nouveau.

Treffen Sie François und Nathalie zu einer Verkostung von Cochonnailles anlässlich des Beaujolais nouveau.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT LIGNIERES