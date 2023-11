Vide ta chambre et ton armoire 1 place Roger et Inès durey Sainte-Colombe-de-Villeneuve, 3 décembre 2023, Sainte-Colombe-de-Villeneuve.

Sainte-Colombe-de-Villeneuve,Lot-et-Garonne

Ventes de jeux, jouets, puériculture et vêtements enfants

Visites du père noël à 11h00 et 15h00

Ventes de boissons et pâtisseries.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

1 place Roger et Inès durey Salle des fête

Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Sales of games, toys, childcare and children’s clothes

Santa Claus visits at 11:00 am and 3:00 pm

Sales of drinks and pastries

Venta de juegos, juguetes, puericultura y ropa infantil

Visitas de Papá Noel a las 11.00 y a las 15.00 horas

Venta de bebidas y bollería

Verkauf von Spielen, Spielzeug, Kinderpflege und Kinderkleidung

Besuche des Weihnachtsmanns um 11:00 und 15:00 Uhr

Verkauf von Getränken und Gebäck

Mise à jour le 2023-11-22 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47