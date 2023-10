Hatha Yoga Classique d’Isha – Pratiquer en Autonomie 1 Place Roger et Ines Durey Sainte-Colombe-de-Villeneuve, 11 novembre 2023, Sainte-Colombe-de-Villeneuve.

Sainte-Colombe-de-Villeneuve,Lot-et-Garonne

Venez apprendre Surya Kriya, une pratique yogique complète pour la santé du corps et du mental et pour l’évolution intérieure.

Pratiquez quotidiennement en autonomie chez vous où ailleurs et faites fleurir le plein potentiel qui sommeille en vous..

2023-11-11 fin : 2023-11-12 . .

1 Place Roger et Ines Durey Salle polyvalente

Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and learn Surya Kriya, a complete yogic practice for body and mind health and inner evolution.

Practice daily on your own, at home or elsewhere, and let the full potential within you blossom.

Venga y aprenda Surya Kriya, una práctica yóguica completa para la salud del cuerpo y la mente y la evolución interior.

Practica a diario por tu cuenta, en casa o en cualquier otro lugar, y saca todo el potencial que yace latente en tu interior.

Lernen Sie Surya Kriya, eine umfassende yogische Praxis für die Gesundheit von Körper und Geist und für die innere Entwicklung.

Praktizieren Sie täglich selbstständig zu Hause oder anderswo und bringen Sie Ihr volles Potenzial zum Erblühen.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47