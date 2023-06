UN ÉTÉ À MEISENTHAL ! 1 Place Robert Schuman Meisenthal, 30 juin 2023, Meisenthal.

LES VISITES EN FAMILLE

Venez découvrir le Site verrier de Meisenthal en famille à l’occasion d’une visite ludique animée par un médiateur. Jeux, quizz, enquête ou histoire contée… laissez vous surprendre au détour des objets en verre présentés dans nos collections. En fin de parcours : les maîtres verriers vous attendent pour leur traditionnelle démonstration commentée!

Mardis 11, 18 & 25 juillet puis 8,22 & 29 août.

Jeudis 13, 20, 27 juillet puis 3,10,17,24 & 31 août.

Samedis 2 septembre et 7 octobre.

Départ à 14h30 à l’entrée du musée – Durée: 1h

Visite accessible sur présentation du billet d’entrée. Réservation conseillée au 03 87 96 91 51 ou par mail : reservation@site-verrier-meisenthal.fr

LES VISITES ÉCLAIR

Percez les secrets du verre et découvrez son histoire à l’occasion d’une visite guidée du Site Verrier. En une heure, le nouveau parcours de visite n’aura plus de secret pour vous! En fin de parcours, retrouvez les souffleurs de verre pour une démonstration commentée.

Mardis 11, 18 & 25 juillet puis 8,22 & 29 août

Jeudis 13, 20, 27 juillet puis 3,10,17, 24 & 31 août

Départ à 16h à l’entrée du musée – Durée: 1h

Visite accessible sur présentation du billet d’entrée. Réservation conseillée au 03 87 96 91 51 ou par mail : reservation@site-verrier-meisenthal.fr

LES ATELIERS DU MERCREDI

Durant les vacances d’été, rendez-vous chaque deuxième mercredi du mois sur le Site Verrier pour des ateliers de découverte du décor sur verre à destination des enfants de 6 à 17 ans. Guidés par un médiateur, venez découvrir les techniques du sablage et du décor au poncif.

Mercredi 12 juillet : atelier sablage

Mercredi 9 août: atelier « Verre déco » *

Les participants sont invités à apporter un objet en verre à décorer. Il devra être incolore, propre, sans étiquette et n’excédant pas 15 cm de haut.

Les enfants devront impérativement être accompagnés d’un adulte lors de l’atelier. Ils pourront emmener leur réalisation à l’issue de l’atelier.

RdV à 15h devant l’entrée du musée. Tarif : 5 € (entrée du musée comprise pour les enfants)

Durée : 1h15 – Réservation conseillée au 03 87 96 91 51 ou par mail : reservation@site-verrier-meisenthal.fr

BIBLIOTHEQUE MOBILE

Mercredi 26 juillet

La bibliothèque mobile est de retour et fait escale à Meisenthal pour proposer des animations, lectures et jeux.

Atelier portrait avec Manu Perez (détails à venir)

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 16 & Dimanche 17 septembre

VISITE SPÉCIALE ARCHITECTURE

A l’occasion des Journées nationale de l’Architecture, découvrez le Site Verrier sous un nouvel angle lors d’une visite mettant à l’honneur la récente rénovation architecturale du site et des espaces du musée. En une heure, vous découvrirez aussi bien les secrets du chantier que l’histoire des collections. En fon de parcours, la traditionnelle démonstration commentée des maîtres verriers vous fera entrer dans la magie de la création verrière.

Samedi 14 & dimanche 15 octobre

RDV à 15h dans la cour intérieure du site

Durée de la visite : 1h15 – Visite accessible sur présentation du billet du billet d’entrée

Réservation conseillée au 03 87 96 91 51 ou par mail : reservation@site-verrier-meisenthal.fr. Tout public

FAMILY VISITS

Come and discover the Site verrier de Meisenthal with your family on a fun tour led by a mediator. Games, quizzes, investigations or storytelling? let yourself be surprised by the glass objects on display in our collections. At the end of the tour: the master glassmakers await you for their traditional guided demonstration!

Tuesdays, July 11, 18 & 25, August 8, 22 & 29.

Thursdays July 13, 20, 27 then August 3, 10, 17, 24 & 31.

Saturdays September 2 and October 7.

Departure at 2.30pm from the museum entrance ? Duration: 1 hour

Accessible on presentation of admission ticket. Reservations recommended on 03 87 96 91 51 or by e-mail: reservation@site-verrier-meisenthal.fr

LIGHTNING TOURS

Discover the secrets of glass and its history on a guided tour of the Site Verrier. In just one hour, the new tour route will hold no secrets for you! At the end of the tour, meet the glassblowers for a guided demonstration.

Tuesdays July 11, 18 & 25 then August 8, 22 & 29

Thursdays July 13, 20, 27 then August 3, 10, 17, 24 & 31

Departure at 4pm from the museum entrance ? Duration: 1 hour

Visit available on presentation of admission ticket. Reservations recommended on 03 87 96 91 51 or by e-mail: reservation@site-verrier-meisenthal.fr

WEDNESDAY WORKSHOPS

Every second Wednesday of the month during the summer vacations, the Site Verrier invites children aged 6 to 17 to discover glass decoration. Guided by a mediator, come and discover sandblasting and poncif decoration techniques.

Wednesday, July 12: sandblasting workshop

Wednesday August 9: « Verre déco » * workshop

Participants are invited to bring a glass object to decorate. It must be colorless, clean, unlabelled and no taller than 15 cm.

Children must be accompanied by an adult during the workshop. They can take their creations home with them at the end of the workshop.

Meet at 3pm in front of the museum entrance. Price: 5 ? (museum admission included for children)

Duration: 1h15 ? Reservations recommended on 03 87 96 91 51 or by e-mail: reservation@site-verrier-meisenthal.fr

MOBILE LIBRARY

Wednesday July 26th

The mobile library is back, stopping off in Meisenthal to offer activities, readings and games.

Portrait workshop with Manu Perez (details to follow)

EUROPEAN HERITAGE DAYS

Saturday September 16 & Sunday September 17

SPECIAL ARCHITECTURE TOUR

On the occasion of the Journées nationales de l?Architecture, discover the Site Verrier from a new angle during a tour highlighting the recent architectural renovation of the site and museum spaces. In the space of an hour, you’ll discover the secrets of the construction site, as well as the history of the collections. At the end of the tour, the traditional guided demonstration by the master glassmakers will take you into the magic of glassmaking.

Saturday 14th & Sunday 15th October

Meet at 3pm in the site’s inner courtyard

Length of visit: 1h15 ? Accessible on presentation of admission ticket

Reservations recommended on 03 87 96 91 51 or by e-mail: reservation@site-verrier-meisenthal.fr

VISITAS EN FAMILIA

Venga a descubrir la fábrica de vidrio de Meisenthal con su familia en una divertida visita guiada por un intérprete. Juegos, concursos, investigaciones o cuentacuentos… déjese sorprender por los objetos de vidrio expuestos en nuestras colecciones. Al final de la visita: ¡los maestros vidrieros le esperan para su tradicional demostración guiada!

Martes 11, 18 y 25 de julio y 8, 22 y 29 de agosto.

Jueves 13, 20, 27 de julio y 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto.

Sábados 2 de septiembre y 7 de octubre.

Salida a las 14.30 h de la entrada del museo ? Duración: 1 hora

Accesible previa presentación del billete de entrada. Se recomienda reservar en el 03 87 96 91 51 o por correo electrónico: reservation@site-verrier-meisenthal.fr

VISITAS RELÁMPAGO

Desvele los secretos del vidrio y descubra su historia en una visita guiada por el Site Verrier. En sólo una hora, el nuevo recorrido no tendrá secretos para usted Al final de la visita, conozca a los sopladores de vidrio en una demostración guiada.

Martes 11, 18 y 25 de julio y 8, 22 y 29 de agosto

Jueves 13, 20, 27 de julio y 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto

Salida a las 16:00 h de la entrada del museo ? Duración: 1 hora

Accesible previa presentación del billete de entrada. Se recomienda reservar en el 03 87 96 91 51 o por correo electrónico: reservation@site-verrier-meisenthal.fr

TALLERES DE LOS MIÉRCOLES

Todos los segundos miércoles de mes durante las vacaciones de verano, los niños de 6 a 17 años pueden participar en talleres de decoración en vidrio en el Site Verrier. Guiados por un mediador, vengan a descubrir las técnicas del chorro de arena y la decoración poncif.

Miércoles 12 de julio: taller de chorro de arena

Miércoles 9 de agosto: taller « Verre déco « *

Se invita a los participantes a traer un objeto de vidrio para decorar. Debe ser incoloro, limpio, sin etiquetar y no superar los 15 cm de altura.

Los niños deben ir acompañados de un adulto durante el taller. Podrán llevarse su trabajo a casa después del taller.

Punto de encuentro a las 15h frente a la entrada del museo. Precio: 5€ (entrada al museo incluida para los niños)

Duración: 1h15 Se recomienda reservar en el 03 87 96 91 51 o por correo electrónico: reservation@site-verrier-meisenthal.fr

BIBLIOTECA MÓVIL

Miércoles 26 de julio

Vuelve la biblioteca móvil, que se detiene en Meisenthal para ofrecer actividades, lecturas y juegos.

Taller de retrato con Manu Pérez (más detalles próximamente)

JORNADAS DEL PATRIMONIO EUROPEO

Sábado 16 y domingo 17 de septiembre

VISITA ESPECIAL ARQUITECTURA

Con motivo de las Jornadas Nacionales de Arquitectura, descubra el Site Verrier desde un nuevo ángulo durante un recorrido que pone de relieve la reciente renovación arquitectónica del yacimiento y de los espacios museísticos. En una hora, descubrirá los secretos de la obra y la historia de las colecciones. Al final de la visita, la tradicional demostración comentada por los maestros vidrieros le hará descubrir la magia de la fabricación del vidrio.

Sábado 14 y domingo 15 de octubre

Punto de encuentro a las 15:00 h en el patio interior del sitio

Duración de la visita: 1h15 Accesible previa presentación del billete de entrada

Se recomienda reservar en el 03 87 96 91 51 o por correo electrónico: reservation@site-verrier-meisenthal.fr

DIE FAMILIENBESUCHE

Entdecken Sie die Site verrier de Meisenthal mit Ihrer Familie bei einem spielerischen Besuch, der von einem Vermittler geleitet wird. Ob Spiele, Quiz, Ermittlungen oder Märchen – lassen Sie sich von den Glasobjekten in unseren Sammlungen überraschen. Am Ende des Rundgangs erwarten Sie die Glasmachermeister zu ihrer traditionellen Demonstration mit Kommentar!

Dienstag, 11., 18. und 25. Juli sowie 8., 22. und 29. August.

Donnerstags 13., 20. und 27. Juli sowie 3., 10., 17., 24. und 31. August.

Samstag, 2. September und 7. Oktober.

Start um 14:30 Uhr am Eingang des Museums ? Dauer: 1 Stunde

Der Besuch ist nur mit einer Eintrittskarte möglich. Reservierung empfohlen unter 03 87 96 91 51 oder per E-Mail: reservation@site-verrier-meisenthal.fr

BLITZFÜHRUNGEN

Entdecken Sie die Geheimnisse des Glases und seine Geschichte bei einer geführten Besichtigung des Site Verrier. In nur einer Stunde werden Sie den neuen Rundgang kennenlernen Am Ende des Rundgangs können Sie den Glasbläsern bei einer kommentierten Vorführung zusehen.

Dienstag, 11., 18. und 25. Juli, 8., 22. und 29. August

Donnerstag 13, 20, 27 Juli und 3, 10, 17, 24 und 31 August

Abfahrt um 16 Uhr am Eingang des Museums ? Dauer: 1 Stunde

Der Besuch ist nur mit einer Eintrittskarte möglich. Reservierung empfohlen unter 03 87 96 91 51 oder per E-Mail: reservation@site-verrier-meisenthal.fr

WORKSHOPS AM MITTWOCH

Während der Sommerferien finden jeden zweiten Mittwoch im Monat auf dem Site Verrier Workshops für Kinder von 6 bis 17 Jahren statt, in denen sie die Glasdekoration entdecken können. Unter Anleitung eines Vermittlers lernen Sie die Techniken des Sandstrahlens und des Pontifex-Dekors kennen.

Mittwoch, 12. Juli: Sandstrahl-Workshop

Mittwoch, 9. August: Workshop « Glasdekoration » *

Die Teilnehmer werden gebeten, ein Glasobjekt mitzubringen, das sie dekorieren möchten. Es sollte farblos, sauber, ohne Etiketten und nicht höher als 15 cm sein.

Kinder müssen während des Workshops unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden. Sie können ihre Werke nach dem Workshop mitnehmen.

Treffpunkt: 15 Uhr vor dem Eingang des Museums. Preis: 5 ? (inklusive Museumseintritt für Kinder)

Dauer: 1h15 ? Reservierung empfohlen unter 03 87 96 91 51 oder per E-Mail: reservation@site-verrier-meisenthal.fr

MOBILE BIBLIOTHEK

Mittwoch 26. Juli

Die mobile Bibliothek ist wieder da und macht in Meisenthal Halt, um Animationen, Lesungen und Spiele anzubieten.

Porträt-Workshop mit Manu Perez (Details folgen)

EUROPÄISCHE TAGE DES KULTURERBES

Samstag, 16. & Sonntag, 17. September

SPEZIELLE ARCHITEKTURFÜHRUNG

Anlässlich der Nationalen Tage der Architektur können Sie die Site Verrier aus einem neuen Blickwinkel entdecken, indem Sie die kürzlich erfolgte architektonische Renovierung des Geländes und der Museumsräume besichtigen. In einer Stunde lernen Sie sowohl die Geheimnisse der Baustelle als auch die Geschichte der Sammlungen kennen. Am Ende des Rundgangs können Sie bei der traditionellen kommentierten Vorführung der Glasmachermeister in die Magie der Glasherstellung eintauchen.

Samstag, 14. und Sonntag, 15. Oktober

Treffpunkt: 15 Uhr im Innenhof der Anlage

Dauer des Besuchs: 1h15 ? Besuch nur bei Vorlage des Eintrittstickets möglich

Reservierung empfohlen unter 03 87 96 91 51 oder per E-Mail: reservation@site-verrier-meisenthal.fr

