UN NOËL À MEISENTHAL – CIRCUIT HYPER COURT – LA BOUTIQUE 1 Place Robert Schuman Meisenthal, 16 novembre 2023, Meisenthal.

Meisenthal,Moselle

L’équipe de la boutique vous réserve un accueil chaleureux et vous propose les collections de boules de Noël fabriquées à deux pas de là, au CIAV, dont la dernière-née de ses collections.

Boutique en accès libre / Vente au détail

Du 16 novembre au 30 décembre 2023 (fermé les 24 & 25 décembre)

Du mardi au dimanche de 13h30 à 18h (fermé le lundi)

Retrouvez plus d’infos via contact@site-verrier-meisenthal.fr et sur www.site-verrier-meisenthal.fr. Tout public

Vendredi 2023-11-16 13:30:00 fin : 2023-12-23 18:00:00. 0 EUR.

1 Place Robert Schuman Site verrier de Meisenthal

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est



The boutique team offers a warm welcome and a selection of Christmas baubles made just around the corner at CIAV, including the latest collection.

Open-access boutique / Retail sales

November 16 to December 30, 2023 (closed December 24 & 25)

Tuesday to Sunday, 1.30 pm to 6 pm (closed on Mondays)

Further information at contact@site-verrier-meisenthal.fr and www.site-verrier-meisenthal.fr

El equipo de la tienda le dará una calurosa bienvenida y le ofrecerá las colecciones de chucherías navideñas fabricadas a la vuelta de la esquina en el CIAV, incluida la última incorporación a sus colecciones.

Tienda de acceso libre / Venta al por menor

Del 16 de noviembre al 30 de diciembre de 2023 (cerrado los días 24 y 25 de diciembre)

De martes a domingo, de 13.30 a 18.00 h (lunes cerrado)

Para más información, visite contact@site-verrier-meisenthal.fr y www.site-verrier-meisenthal.fr

Das Team der Boutique bereitet Ihnen einen herzlichen Empfang und bietet Ihnen die Kollektionen von Weihnachtskugeln an, die nur wenige Schritte entfernt im CIAV hergestellt werden, darunter auch die neueste Kollektion.

Frei zugänglicher Shop / Einzelhandel

Vom 16. November bis 30. Dezember 2023 (geschlossen am 24. & 25. Dezember)

Dienstag bis Sonntag von 13:30 bis 18:00 Uhr (montags geschlossen)

Finden Sie weitere Informationen über contact@site-verrier-meisenthal.fr und auf www.site-verrier-meisenthal.fr

Mise à jour le 2023-11-06 par OT DU PAYS DE BITCHE