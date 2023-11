UN NOËL À MEISENTHAL – LES NOËLS DE MOSELLE CONTÉS AU PIED DU SAPIN 1 Place Robert Schuman Meisenthal, 16 novembre 2023, Meisenthal.

Meisenthal,Moselle

Les contes s’invitent au site verrier de Meisenthal pour la période de Noël.

Retrouvez cette installation en libre accès au cœur du site verrier dans la cour intérieure au niveau du Jardin pour la Liberté.

Les contes des Miracles, adaptés librement de contes vernaculaires de Moselle et d’ailleurs, sont six expériences sonores immersives d’un quart d’heure chacune, pour les petits et les grands. Nous vous invitons à passer un moment inédit sous les ramures du sapin pour vivre intensément la magie de Noël. Un voyage sonore immersif pour toute la famille, au son des facétieux lutins des Miracles et de la musique actuelle et résolument envoûtante de Mélanie Gerber !

Programmé dans le cadre des Noëls de Moselle.. Tout public

Vendredi 2023-11-16 13:30:00 fin : 2023-12-23 18:00:00. 0 EUR.

1 Place Robert Schuman Site verrier de Meisenthal

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est



Storytelling at the Meisenthal glassworks for the Christmas season.

The installation is freely accessible in the heart of the glassworks, in the inner courtyard on the level of the Jardin pour la Liberté.

Les contes des Miracles, freely adapted from vernacular tales from Moselle and elsewhere, are six immersive sound experiences, each lasting a quarter of an hour, for young and old alike. We invite you to spend a unique moment under the branches of the Christmas tree to experience the magic of Christmas. An immersive sonic journey for the whole family, to the sound of the mischievous Miracles elves and Mélanie Gerber?s resolutely spellbinding contemporary music!

Programmed as part of the Moselle Christmas Festival.

Cuentacuentos en la cristalería de Meisenthal durante el periodo navideño.

La instalación es de libre acceso y se encuentra en el corazón de la fábrica de vidrio, en el patio interior del Jardin pour la Liberté.

Les contes des Miracles, adaptados libremente de cuentos vernáculos del Mosela y de otros lugares, son seis experiencias sonoras inmersivas, de un cuarto de hora de duración cada una, para grandes y pequeños. Le invitamos a pasar un momento único bajo las ramas del árbol de Navidad para vivir la magia de la Navidad. Un viaje sonoro envolvente para toda la familia, al son de los traviesos duendes de Miracles y de la música contemporánea decididamente hechizante de Mélanie Gerber

Forma parte de la programación navideña de Moselle.

In der Weihnachtszeit laden sich Märchen in die Glashütte Meisenthal ein.

Diese frei zugängliche Installation befindet sich im Herzen der Glasbläserei im Innenhof auf der Höhe des Jardin pour la Liberté.

Die Märchen der Wunder, frei nach Volksmärchen von der Mosel und anderen Orten, sind sechs immersive Klangerlebnisse von jeweils einer Viertelstunde Dauer für Groß und Klein. Wir laden Sie ein, einen ganz besonderen Moment unter den Tannenzweigen zu verbringen und den Zauber von Weihnachten intensiv zu erleben. Eine immersive Klangreise für die ganze Familie, begleitet von den schelmischen Kobolden der Miracles und der aktuellen, mitreißenden Musik von Mélanie Gerber!

Programmiert im Rahmen der Noëls de Moselle.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT DU PAYS DE BITCHE