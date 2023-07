JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 1 Place Robert Schuman Meisenthal, 16 septembre 2023, Meisenthal.

Meisenthal,Moselle

Week-end qui croisera patrimoine et expressions artistiques

au programme :

Exposition « sortie d’atelier », présentée par les étudiants en design des beaux arts de Sarrebruck

Interventions poétiques

Finissage de l’exposition du tas à l’effondrement

Parcours de visite accessible de 13h à 18h gratuitement

En bonus, projection, dans la boite noire de la halle verrière, « Peradam » une vidéo hypotonique de Michel Paysant accompagnée par un concert de Silas Basse : pianiste argentin contemporain.

Projection le dimanche 17 septembre à 16h30

Infos sur : halle-verriere.fr. Tout public

Dimanche 2023-09-16 13:30:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. 0 EUR.

1 Place Robert Schuman Site verrier de Meisenthal

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est



A weekend combining heritage and artistic expression

on the program:

Exhibition « sortie d’atelier », presented by design students from the Saarbrücken School of Fine Arts

Poetic interventions

Finissage of the exhibition from heap to collapse

Free tour from 1pm to 6pm

Bonus screening of « Peradam », a hypotonic video by Michel Paysant, in the black box of the glass hall, accompanied by a concert by Silas Basse, a contemporary Argentine pianist.

Screening Sunday September 17 at 4:30pm

Info on: halle-verriere.fr

Un fin de semana que combina patrimonio y expresión artística

en el programa:

Exposición « sortie d’atelier », presentada por estudiantes de diseño de la Escuela de Bellas Artes de Saarbrücken

Actuaciones poéticas

Finissage de la exposición del montón al derrumbe

Entrada gratuita de 13.00 a 18.00 horas

Como colofón, se proyectará « Peradam », un vídeo hipotónico de Michel Paysant, en la caja negra de la sala acristalada, acompañado de un concierto de Silas Basse, pianista argentino contemporáneo.

Proyección el domingo 17 de septiembre a las 16.30 h

Información en: halle-verriere.fr

Wochenende, an dem sich Kulturerbe und künstlerische Ausdrucksformen kreuzen werden

auf dem Programm:

Ausstellung « sortie d’atelier », präsentiert von den Designstudenten der Schönen Künste Saarbrücken

Poetische Interventionen

Finissage der Ausstellung du tas à l’effondrement (Vom Haufen zum Zusammenbruch)

Besucherrundgang von 13 bis 18 Uhr kostenlos zugänglich

Als Bonus Projektion, in der Black Box der Glashalle, « Peradam » ein hypotonisches Video von Michel Paysant, begleitet von einem Konzert von Silas Basse: zeitgenössischer argentinischer Pianist.

Vorführung am Sonntag, den 17. September um 16.30 Uhr

Infos unter: halle-verriere.fr

