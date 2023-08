PLONGEZ DANS LA TRADITION D’INNOVATION DE MEISENTHAL 1 Place Robert Schuman Meisenthal, 16 septembre 2023, Meisenthal.

Meisenthal,Moselle

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Site verrier de Meisenthal organise plusieurs activités :

Au MUSÉE DU VERRE, retrouvez l’exposition permanente présentant les épopées créatives successives qui ont permis au Site Verrier de traverser les époques et marquer de son empreinte l’histoire de la création verrière. Le parcours de visite présente plus de 600 pièces patrimoniales et contemporaines en verre qui illustrent avec panache la diversité des productions verrières et cristallières régionales, les collaborations entre artistes et verriers virtuoses de Meisenthal, d’Emile Gallé aux créateurs contemporains qui œuvrent au sein des ateliers du CIAV, tout autant que la richesse des savoir-faire convoqués pour leur donner vie.

> À l’occasion des JEP, des guides-médiateurs seront présents dans chaque salle d’exposition

L’EXPOSITION TEMPORAIRE du Musée, « Meisenthal, fin de chantier », sera également accessible. Cette exposition-projection témoigne du chantier de réhabilitation vécu par le Site Verrier entre 2018 et 2022. Des photos de grand format réalisées par Iwan Baan (NL) sont complétées par le film-documentaire « Meisenthal, l’histoire continue » (projetée dans sa version courte), qui revient sur les coulisses d’un projet architectural hors du commun qui marquera à jamais l’histoire du Site Verrier de Meisenthal et du Pays de Bitche.

> Diffusion en boucle / Durée : 15 minutes

Au CENTRE INTERNATIONAL D’ART VERRIER, vous pourrez visiter l’EXPOSITION TEMPORAIRE « Sortir du moule », qui dévoile une sélection d’objets édifiants, imaginés dans les ateliers de Meisenthal par des designers et artistes qui se sont émancipés des process académiques de la production verrière traditionnelle en poussant la matière, les outils et les techniques dans leurs derniers retranchements.

S’en suivront les DÉMONSTRATIONS DES SOUFFLEURS DE VERRE toutes les 1/2 heures à partir de 14h15 (dernière démonstration à 17h45).

De 14h et 17h30, en alternance avec les démonstrations commentées par les verriers, l’artiste-performeuse belge Catherine Barsics nous invitera à suivre sa foulée poétique en convoquant langage du corps et poésie oralisée dans des EMBARDÉES POÉTIQUES. Cette performance fait partie du Marathon-fiction organisé du 7 au 17 septembre 2023 dans le Pays de Bitche par l’association Caranusca (Centre pour la création littéraire) en partenariat avec la Médiathèque Joseph Schaefer dans le cadre du programme « Récits du dehors ».

Dans la HALLE VERRIERE, ce sera les derniers jours de l’EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN « Du tas à l’effondrement, Bernard Venet ». Il y fait dialoguer notamment deux de ses œuvres emblématiques : “Le Tas de charbon”, de 1963 et “Empilement – Effondrement : Arcs”. Éloignées dans le temps pour ce qui est de leur conception, elles sont toutefois emblématiques l’une et l’autre de la manière dont l’artiste a considéré la sculpture tout au long de son parcours.

Dans la BOÎTE NOIRE aura lieu « PERADAM CONCERT / Silas Bassa – Piano & Michel Paysant ». Silas Bassa, seul au piano embrassera la projection de l’œuvre vidéo Peradam de Michel Paysant, qui présente un lent morphing de 55 fragments d’asphalte collectés sur les grandes routes d’Europe. Les deux artistes créent ainsi un moment de suspension hors du temps, une invitation à un voyage hypnotique, envoutant et immersif.

> Boite noire de la Halle Verrière

– Diffusion permanente vidéo + musique :

Samedi 16 septembre (14h30-18h30) + Dimanche 17 septembre (14h30-16h)

– Concert « Peradam live » / Silas Bassa : Dimanche 17 septembre 2023

Ouverture des portes à 16h00 / début du concert à 16h30 (horaire à confirmer) / Durée 1h

Entrée libre sur réservation > www.halle-verriere.com (module billetterie)

Dans l’espace ACCUEIL-BOUTIQUE, retrouvez l’exposition « SORTIE D’ATELIER / WURST ». Dans la salle panoramique du bâtiment d’accueil, des étudiant(e)s en design de la Hochschule der Bildenden Künste de Saarbrücken (HBK Saar), sous la direction du designer Mark Braun, présenteront les prototypes produits à l’occasion du workshop organisé dans les ateliers de Meisenthal durant la semaine précédant les JEP. Dans la plus pure lignée des d’objets dits « d’art de la table » fabriqués par le passé au sein de la Verrerie de Meisenthal, les jeunes créateurs s’attacheront à imaginer (non sans une pointe d’humour), des objets fonctionnels en verre mettant à l’honneur un monument du patrimoine culinaire allemand : la saucisse (Wurst) !

Pour toute information, contactez le Site Verrier :

Par téléphone : 03 87 96 81 22

Par mail : contact@site-verrier-meisenthal.fr. Tout public

Samedi 2023-09-16 13:30:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. 4.5 EUR.

1 Place Robert Schuman Site verrier de Meisenthal

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est



To mark the European Heritage Days, the Site verrier de Meisenthal is organizing several activities:

At the GLASS MUSEUM, discover the permanent exhibition presenting the successive creative epics that have enabled the Site Verrier to span the ages and make its mark on the history of glassmaking. The tour features over 600 heritage and contemporary glass pieces, illustrating with panache the diversity of the region’s glass and crystal production, the collaborations between artists and virtuoso glassmakers from Meisenthal, from Emile Gallé to the contemporary designers who work in CIAV’s workshops, and the wealth of skills required to bring them to life.

> For the JEP, guides and mediators will be present in each exhibition room

The Museum’s TEMPORARY EXHIBITION, « Meisenthal, fin de chantier », will also be accessible. This exhibition-projection bears witness to the rehabilitation worksite at the Site Verrier between 2018 and 2022. Large-format photos by Iwan Baan (NL) are complemented by the documentary film « Meisenthal, l’histoire continue » (screened in its short version), which goes behind the scenes of an extraordinary architectural project that will forever mark the history of the Site Verrier de Meisenthal and the Pays de Bitche.

> Looped broadcast / Duration: 15 minutes

At the CENTRE INTERNATIONAL D?ART VERRIER, you can visit the TEMPORARY EXHIBITION « Sortir du moule », which unveils a selection of edifying objects, imagined in the Meisenthal workshops by designers and artists who have emancipated themselves from the academic processes of traditional glass production by pushing materials, tools and techniques to their very limits.

This will be followed by GLASS BLOWER DEMONSTRATIONS every 1/2 hour from 2.15pm (last demonstration at 5.45pm).

From 2 p.m. to 5:30 p.m., alternating with the demonstrations commented on by the glassmakers, Belgian artist-performer Catherine Barsics will invite us to follow her poetic stride, summoning body language and spoken poetry in POETIC EMBARDS. This performance is part of the Marathon-fiction organized from September 7 to 17, 2023 in the Pays de Bitche by the association Caranusca (Centre pour la création littéraire) in partnership with the Médiathèque Joseph Schaefer as part of the « Récits du dehors » program.

In the HALLE VERRIERE, it will be the last days of the CONTEMPORARY ART EXHIBITION « Du tas à l?effondrement, Bernard Venet ». The exhibition features a dialogue between two of his most emblematic works: « Le Tas de charbon » (1963) and « Empilement – Effondrement : Arcs? Although distant in time in terms of conception, they are both emblematic of the artist?s approach to sculpture throughout his career.

PERADAM CONCERT / Silas Bassa – Piano & Michel Paysant » takes place in the BOÎTE NOIRE. Silas Bassa, alone at the piano, will embrace the projection of Michel Paysant?s video work Peradam, which presents a slow morphing of 55 fragments of asphalt collected on Europe?s major roads. The two artists create a moment of timeless suspension, an invitation to a hypnotic, spellbinding and immersive journey.

> Halle Verrière black box

– Permanent video + music screening :

Saturday, September 16 (2:30pm-6:30pm) + Sunday, September 17 (2:30pm-4pm)

– Concert « Peradam live » / Silas Bassa: Sunday, September 17, 2023

Doors open at 4:00 pm / concert starts at 4:30 pm (time to be confirmed) / Duration 1h

Free admission with reservation > www.halle-verriere.com (ticketing module)

The exhibition « SORTIE D?ATELIER / WURST » is on display in the WELCOME SHOP. In the panoramic room of the reception building, design students from the Hochschule der Bildenden Künste in Saarbrücken (HBK Saar), under the direction of designer Mark Braun, will present the prototypes produced during the workshop organized in the Meisenthal workshops during the week preceding the JEP. In the purest tradition of the « art of the table » objects produced in the past by the Verrerie de Meisenthal, the young designers will be imagining (not without a touch of humor) functional glass objects in honor of a monument of German culinary heritage: the sausage (Wurst)!

For further information, please contact Site Verrier:

By phone: 03 87 96 81 22

By e-mail: contact@site-verrier-meisenthal.fr

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la fábrica de vidrio de Meisenthal organiza una serie de actividades:

En el MUSEO DEL VIDRIO, la exposición permanente presenta las sucesivas epopeyas creativas que han permitido al Site Verrier atravesar las épocas y dejar su huella en la historia de la fabricación del vidrio. El recorrido presenta más de 600 piezas de vidrio patrimoniales y contemporáneas que ilustran con garbo la diversidad de la producción de vidrio y cristal en la región, las colaboraciones entre artistas y virtuosos vidrieros de Meisenthal, desde Emile Gallé hasta los diseñadores contemporáneos que trabajan en los talleres del CIAV, y la riqueza de los oficios necesarios para darles vida.

> Habrá guías en cada una de las salas de exposición del JEP

La EXPOSICIÓN TEMPORAL del Museo, « Meisenthal, fin de chantier », también estará abierta a los visitantes. Esta proyección-exposición cuenta la historia de las obras de renovación del Site Verrier entre 2018 y 2022. Las fotografías de gran formato de Iwan Baan (NL) se complementan con la película documental « Meisenthal, l’histoire continue » (proyectada en su versión corta), que se adentra entre bastidores en un extraordinario proyecto arquitectónico que marcará para siempre la historia de la Cristalería Meisenthal y del Pays de Bitche.

> Emisión en bucle / Duración: 15 minutos

En el CENTRE INTERNATIONAL D’ART VERRIER, podrá visitar la EXPOSICIÓN TEMPORAL « Rompiendo moldes », que presenta una selección de objetos edificantes creados en los talleres de Meisenthal por diseñadores y artistas que se han emancipado de los procesos académicos de la vidriería tradicional llevando al límite los materiales, las herramientas y las técnicas.

A continuación, cada media hora, a partir de las 14.15 h, habrá una demostración de soplado de vidrio (la última a las 17.45 h).

De 14.00 a 17.30 h, alternando con las demostraciones comentadas por los vidrieros, la artista belga Catherine Barsics nos invitará a seguir su paso poético, utilizando el lenguaje corporal y la poesía hablada en POETIC EMBARDS. Esta performance forma parte del Maratón-ficción organizado del 7 al 17 de septiembre de 2023 en el Pays de Bitche por la asociación Caranusca (Centre pour la création littéraire) en colaboración con la Médiathèque Joseph Schaefer en el marco del programa « Récits du dehors ».

En la HALLE VERRIERE, serán los últimos días de la EXPOSICIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO « Du tas à l?effondrement, Bernard Venet ». La exposición propone un diálogo entre dos de sus obras más emblemáticas: « Le Tas de charbon », de 1963, y « Empilement – Effondrement : ¿Arcos? Aunque las dos obras fueron concebidas con mucho tiempo de diferencia, ambas son emblemáticas del enfoque que el artista ha dado a la escultura a lo largo de su carrera.

PERADAM CONCERT / Silas Bassa – Piano & Michel Paysant » tendrá lugar en la BOÎTE NOIRE. Silas Bassa, solo al piano, abrazará la proyección de la obra de vídeo Peradam de Michel Paysant, que presenta una lenta transformación de 55 fragmentos de asfalto recogidos en las principales carreteras de Europa. Los dos artistas crean un momento de suspensión atemporal, una invitación a un viaje hipnótico, hechizante e inmersivo.

> Caja negra en la Halle Verrière

– Retransmisión permanente de vídeo + música:

Sábado 16 de septiembre (14.30-18.30 h) + domingo 17 de septiembre (14.30-16.00 h)

– Concierto « Peradam live » / Silas Bassa: domingo 17 de septiembre de 2023

Apertura de puertas a las 16.00 h / Inicio del concierto a las 16.30 h (hora por confirmar) / Duración 1 hora

Entrada gratuita previa reserva > www.halle-verriere.com (módulo de venta de entradas)

La exposición « SORTIE D’ATELIER / WURST » estará expuesta en la TIENDA DE BIENVENIDA. En la sala panorámica del edificio de recepción, estudiantes de diseño de la Hochschule der Bildenden Künste de Saarbrücken (HBK Saar), bajo la dirección del diseñador Mark Braun, presentarán los prototipos realizados durante el taller organizado en los talleres de Meisenthal durante la semana anterior a la JEP. En la más pura tradición de los objetos llamados « vajilla » producidos en el pasado por la Verrerie de Meisenthal, los jóvenes diseñadores imaginarán (no sin un toque de humor) objetos funcionales de vidrio que celebran un monumento del patrimonio culinario alemán: ¡la salchicha (Wurst)!

Para más información, póngase en contacto con el Site Verrier:

Por teléfono: 03 87 96 81 22

Por correo electrónico: contact@site-verrier-meisenthal.fr

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes organisiert die Site verrier de Meisenthal mehrere Aktivitäten:

Im MUSÉE DU VERRE (Glasmuseum) finden Sie eine Dauerausstellung, in der die verschiedenen kreativen Epochen vorgestellt werden, die es der Site Verrier ermöglicht haben, die Epochen zu überdauern und der Geschichte der Glasherstellung ihren Stempel aufzudrücken. Der Rundgang zeigt über 600 historische und zeitgenössische Glasobjekte, die die Vielfalt der regionalen Glas- und Kristallglasproduktion, die Zusammenarbeit zwischen Künstlern und virtuosen Glasmachern aus Meisenthal, von Emile Gallé bis zu den zeitgenössischen Designern, die in den Werkstätten des CIAV arbeiten, sowie die Vielfalt der Fertigkeiten, die sie zum Leben erwecken, eindrucksvoll illustrieren.

> Anlässlich des Internationalen Tags des Denkmals werden in jedem Ausstellungsraum Führer und Vermittler anwesend sein

Die zeitweilige Ausstellung des Museums, « Meisenthal, fin de chantier », ist ebenfalls zugänglich. Diese Projektionsausstellung dokumentiert die Sanierungsarbeiten, die die Site Verrier zwischen 2018 und 2022 durchlaufen hat. Großformatige Fotos von Iwan Baan (NL) werden durch den Dokumentarfilm « Meisenthal, l’histoire continue » (in seiner Kurzfassung gezeigt) ergänzt, der hinter die Kulissen eines außergewöhnlichen Architekturprojekts blickt, das die Geschichte der Site Verrier de Meisenthal und des Pays de Bitche für immer prägen wird.

> Ausstrahlung in Schleife / Dauer: 15 Minuten

Im CENTRE INTERNATIONAL D?ART VERRIER können Sie die TEMPORÄRE AUSSTELLUNG « Sortir du moule » (Aus der Form fallen) besuchen, die eine Auswahl von erbaulichen Objekten zeigt, die in den Werkstätten von Meisenthal von Designern und Künstlern erdacht wurden, die sich von den akademischen Prozessen der traditionellen Glasherstellung emanzipiert haben, indem sie Material, Werkzeuge und Techniken bis an ihre Grenzen ausreizten.

Ab 14.15 Uhr folgen alle 1/2 Stunde die DEMONSTRATIONEN DER GLASBLASER (letzte Vorführung um 17.45 Uhr).

Von 14.00 bis 17.30 Uhr lädt uns die belgische Performance-Künstlerin Catherine Barsics ein, ihrem poetischen Schritt zu folgen, indem sie in ihren EMBARDÉES POÉTIQUES Körpersprache und gesprochene Poesie verbindet. Diese Performance ist Teil des Fiktionsmarathons, der vom 7. bis 17. September 2023 im Pays de Bitche von der Vereinigung Caranusca (Centre pour la création littéraire) in Partnerschaft mit der Mediathek Joseph Schaefer im Rahmen des Programms « Récits du dehors » (Erzählungen von draußen) organisiert wird.

In der HALLE VERRIERE sind es die letzten Tage der AUSSTELLUNG ZEITGENÖSSISCHER KUNST « Du tas à l’effondrement, Bernard Venet » (Vom Haufen zum Zusammenbruch, Bernard Venet). In dieser Ausstellung stellt er vor allem zwei seiner emblematischen Werke einander gegenüber: Le Tas de charbon (Der Kohlehaufen) von 1963 und Empilement – Effondrement (Stapelung – Einsturz): Arcs? Obwohl die beiden Werke zeitlich weit auseinander liegen, sind sie doch emblematisch für die Art und Weise, wie der Künstler die Skulptur im Laufe seiner Karriere betrachtet hat.

In der BOÎTE NOIRE findet das « PERADAM CONCERT / Silas Bassa – Piano & Michel Paysant » statt. Silas Bassa, allein am Klavier, umarmt die Projektion von Michel Paysants Videoarbeit Peradam, die ein langsames Morphing von 55 Asphaltfragmenten zeigt, die auf den Hauptstraßen Europas gesammelt wurden. Die beiden Künstler schaffen so einen Moment des zeitlosen Schwebens, eine Einladung zu einer hypnotischen, fesselnden und immersiven Reise.

> Black Box in der Halle Verrière

– Permanente Übertragung Video + Musik :

Samstag, 16. September (14.30-18.30 Uhr) + Sonntag, 17. September (14.30-16 Uhr)

– Konzert « Peradam live » / Silas Bassa: Sonntag, 17. September 2023

Türöffnung um 16.00 Uhr / Konzertbeginn um 16.30 Uhr (Uhrzeit noch zu bestätigen) / Dauer 1 Std

Freier Eintritt bei Reservierung > www.halle-verriere.com (Modul Ticketverkauf)

Im Bereich ACCUEIL-BOUTIQUE finden Sie die Ausstellung « SORTIE D?ATELIER / WURST ». Im Panoramasaal des Empfangsgebäudes präsentieren Designstudenten der Hochschule der Bildenden Künste Saarbrücken (HBK Saar) unter der Leitung des Designers Mark Braun die Prototypen, die anlässlich des Workshops in den Werkstätten von Meisenthal in der Woche vor den JEP entstanden sind. In Anlehnung an die Tischkultur, die in der Vergangenheit in der Glashütte Meisenthal hergestellt wurde, werden die jungen Designer (nicht ohne eine Prise Humor) funktionale Glasobjekte entwerfen, die ein Monument des deutschen kulinarischen Erbes ehren: die Wurst!

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Site Verrier:

Per Telefon: 03 87 96 81 22

Per E-Mail: contact@site-verrier-meisenthal.fr

